Mỹ dồn hầu hết tên lửa hành trình tàng hình JASSM-ER tới Iran

Một quả tên lửa hành trình tàng hình JASSM-ER của quân đội Mỹ.

Bloomberg dẫn nguồn tin giấu tên cho biết, lệnh điều chuyển loại vũ khí trị giá 1,5 triệu USD này từ các kho ở Thái Bình Dương được ban hành vào cuối tháng 3. Tên lửa trong những cơ sở khác của Mỹ, bao gồm cả trong lãnh thổ Mỹ, sẽ được chuyển tới các căn cứ của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) hoặc căn cứ Fairford tại Anh.

Sau khi điều chuyển, Mỹ cũng chỉ có khoảng 425 tên lửa JASSM-ER trong tổng số 2.300 quả trước khi chiến tranh nổ ra. Con số này chỉ đủ cho khoảng 17 máy bay ném bom B-1B thực hiện 1 nhiệm vụ duy nhất. Ngoài ra, khoảng 75 quả khác không thể sử dụng do hư hỏng hoặc lỗi kỹ thuật.

JASSM-ER có tầm bay hơn 950 km, được thiết kế để tấn công mục tiêu từ khoảng cách an toàn nhằm tránh hệ thống phòng không đối phương.

Cùng với phiên bản JASSM tầm ngắn hơn (khoảng 400 km), khoảng 2/3 tổng số tên lửa này của Mỹ đã được quyết định sử dụng cho cuộc chiến tại Iran, nguồn tin cho biết.

Nguồn cung các tên lửa đánh chặn và vũ khí tấn công tầm xa trở thành vấn đề đáng lo ngại kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch không kích Iran ngày 28/2. Với tốc độ sản xuất hiện nay, việc bổ sung kho vũ khí sẽ mất nhiều năm.

Mỹ đã sử dụng số lượng lớn vũ khí tầm xa như JASSM-ER để tiến hành các đòn tấn công, qua đó giảm rủi ro cho binh sĩ, nhưng đồng thời làm suy giảm kho dự trữ vốn dành để đối phó với những đối thủ mạnh hơn.

Mỹ và Israel tuyên bố đã phá hủy phần lớn hệ thống phòng không của Iran, cho phép sử dụng các loại vũ khí rẻ hơn để tấn công mục tiêu. Tuy nhiên, một tiêm kích F-15E của Mỹ bị bắn hạ hôm 3/4. Ngay sau đó, 1 máy bay tấn công A-10 cũng bị bắn rơi và 2 trực thăng tìm kiếm cứu nạn chiến đấu trúng hỏa lực Iran.

Chờ bước đi tiếp theo

Theo nguồn tin, Mỹ đã sử dụng hơn 1.000 tên lửa JASSM-ER trong 4 tuần đầu của cuộc chiến. Ngoài ra, 47 quả được phóng trong chiến dịch đột kích để bắt Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Kể từ năm 2009, Mỹ phân bổ ngân sách để mua hơn 6.200 tên lửa JASSM, trong khi việc sản xuất phiên bản cơ bản cho kho dự trữ Mỹ đã kết thúc khoảng 10 năm trước.

Lockheed Martin dự kiến sản xuất 396 tên lửa phiên bản tầm xa trong năm 2026, dù công suất có thể tăng lên tới 860 quả nếu dây chuyền sản xuất - vốn cũng sản xuất tên lửa chống hạm LRASM - được tập trung hoàn toàn cho JASSM.

Việc dồn nhiều JASSM-ER cho chiến tranh Iran không đồng nghĩa tất cả sẽ được sử dụng. Cho đến nay, chúng đã được phóng từ các máy bay ném bom B-52, B-1B và các tiêm kích tấn công.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ và Bộ Quốc phòng chưa phản hồi đề nghị bình luận về thông tin trên.

Hiện chưa rõ Tổng thống Donald Trump sẽ có bước đi tiếp theo gì với Iran. Khi lực lượng bộ binh, bao gồm Thủy quân Lục chiến và lính dù, đang được điều tới khu vực, hiện có nhiều đồn đoán về khả năng Mỹ sẽ đổ bộ kiểm soát đảo Kharg - nơi đặt cảng xuất khẩu dầu chủ chốt của Iran.

Trong bài phát biểu tối 1/4, Tổng thống Trump tuyên bố: “Trong 2 đến 3 tuần tới, chúng ta sẽ đưa họ trở về thời kỳ đồ đá”.

Trước đó, tướng Dan Caine - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, cho biết Mỹ đã bắt đầu cho máy bay B-52 bay qua Iran, cho thấy không phận có thể đã an toàn hơn cho các đợt tấn công bằng bom dẫn đường JDAM - loại rẻ và phổ biến hơn.

Tuy nhiên, ngoài 2 máy bay Mỹ vừa bị bắn hạ, Iran cũng đã phá hủy hơn 12 máy bay không người lái tấn công MQ-9 trong suốt cuộc chiến.

Theo ông Kelly Grieco, chuyên gia cao cấp tại Trung tâm Stimson, việc các máy bay B-52 - chậm và cũ hơn - chỉ mới bắt đầu bay qua Iran “đặt ra câu hỏi về mức độ Mỹ vẫn phải dựa vào các năng lực tấn công ngoài tầm phòng không.

Theo số liệu chính thức từ các nước vùng Vịnh, Iran đã phóng hơn 1.600 tên lửa đạn đạo trong khu vực cùng khoảng 4.000 tên lửa hành trình đơn giản kiểu Shahed. Chỉ riêng việc đánh chặn tên lửa đạn đạo cũng có thể tiêu tốn ít nhất 3.200 tên lửa đánh chặn.

Lockheed Martin hiện sản xuất khoảng 650 tên lửa đánh chặn Patriot PAC-3 mỗi năm và gần đây đã ký thỏa thuận để tăng lên 2.000 quả mỗi năm vào năm 2030. Công ty cũng sản xuất 96 tên lửa đánh chặn THAAD mỗi năm, nhưng đã ký thỏa thuận riêng để nâng con số này lên 400.

Trong chiến dịch tấn công Iran, Mỹ cũng đã phóng hàng trăm tên lửa hành trình Tomahawk. Trước chiến tranh, kho dự trữ của Mỹ có khoảng 4.000 quả Tomahawk, bao gồm các phiên bản cũ và phiên bản chống hạm. RTX sản xuất khoảng 100 tên lửa mới trong năm 2025, trong khi khoảng 240 tên lửa cũ được nâng cấp lên tiêu chuẩn Block V mới nhất.