Mỹ - Israel không kích dữ dội vào Isfahan và Tehran, Iran chuẩn bị sẵn "bất ngờ lớn"

Kênh truyền hình Al Hadath đưa tin nhiều vụ nổ lớn đã xảy ra đồng loạt tại nhiều quận của Isfahan - một trong những thành phố lớn nhất và là trung tâm công nghiệp, quân sự quan trọng ở miền Trung Iran.

Cũng theo kênh truyền hình này, liên quân Mỹ - Israel đã thực hiện các cuộc không kích diện rộng nhắm vào hàng loạt cơ sở tại đây.

Người dân dọn dẹp khu vực bên trong khu phức hợp Grand Hosseiniyeh, với hình ảnh ngôi đền Hồi giáo có thể nhìn thấy ở phía sau, tại Zanjan, Iran, ngày 4-4. Ảnh: AP

Tại thủ đô Tehran, tình hình cũng dữ dội không kém. Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh tượng những vụ nổ lớn trong đêm, kèm theo tiếng máy bay gầm rú.

Ông tuyên bố một cuộc tấn công "quy mô lớn" đã được thực hiện, khẳng định nhiều lãnh đạo quân sự cấp cao của Iran đã bị "tiêu diệt" cùng với nhiều mục tiêu khác.

Dù video khá tối nhưng âm thanh của các vụ nổ và máy bay đã xác nhận tính chất khốc liệt của chiến dịch. Đài CNN đang liên hệ với Nhà Trắng để làm rõ thêm các chi tiết về đòn tấn công này.

Trong khi đó, phía quân đội Israel xác nhận đã phát hiện nhiều tên lửa phóng từ Iran hướng về phía mình và đang nỗ lực kích hoạt hệ thống phòng thủ để đánh chặn.

Lực lượng an ninh Israel đang kiểm tra thiệt hại tại một tòa nhà chung cư bị trúng tên lửa từ Iran ở Petah Tikva, Israel, ngày 4-4. Ảnh: AP

Trước các cuộc tấn công, giới chức Iran vẫn thể hiện thái độ cứng rắn. Một quan chức an ninh cấp cao của Iran trả lời kênh Al-Mayadeen rằng Tehran đang thực hiện kế hoạch tác chiến dựa trên danh sách mục tiêu có sẵn.

Phía Iran bác bỏ các tuyên bố của Mỹ về hiệu quả quân sự, gọi đó là nỗ lực truyền thông nhằm che đậy sự yếu kém trên thực địa sau khi nhiều máy bay của Mỹ bị Tehran bắn hạ.

Để đáp trả lời đe dọa đánh vào hạ tầng năng lượng, nguồn tin từ hãng thông tấn Tasnim cho biết Iran đã bổ sung hai nhà máy điện chủ chốt cung cấp điện cho Israel vào danh sách mục tiêu tấn công của Phòng tác chiến chung của Mặt trận Kháng chiến.

Quan chức Iran khẳng định: "Chúng tôi có một sự bất ngờ lớn dành cho Mỹ và Israel. Chỉ cần thêm một chút thời gian nữa thôi".

Iran tin rằng kinh nghiệm trong chiến tranh bất đối xứng sẽ giúp nước này làm kiệt quệ đối thủ, đồng thời nhấn mạnh chiến lược "chiến sự nhanh chóng và dễ dàng" của Mỹ đã thất bại.

Xung đột có dấu hiệu lan rộng sang các mục tiêu dân sự chiến lược. Một số nguồn tin cho biết Israel đang chuẩn bị kế hoạch tấn công các cơ sở năng lượng của Iran và đang chờ đợi sự chấp thuận từ phía Mỹ. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump đưa ra tối hậu thư 48 giờ đối với Tehran.