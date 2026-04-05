Đàn cá voi cả trăm con tung mình giữa biển Phú Quý

Ngày 5-4, anh Nguyễn Trọng Tấn – hướng dẫn viên du lịch bản địa tại đặc khu Phú Quý (Lâm Đồng) – cho biết trong chuyến đi lặn bắt cá cùng ngư dân, nhóm bất ngờ chạm trán đàn cá voi lớn ngoài khơi.

Vị trí phát hiện cách Hòn Tranh khoảng 500 m.Theo anh Tấn, nhiều con cá voi liên tục ngoi lên mặt nước, bơi sát mũi ca nô rồi bất ngờ tung mình. Khi nghe tiếng reo hò từ trên ca nô, đàn cá xuất hiện dày đặc hơn, liên tiếp nhảy lượn tạo nên khung cảnh hiếm thấy giữa biển khơi.

Hai con cá voi to lớn cập sát ca nô của người dân

Khoảnh khắc hiếm gặp khi đàn cá voi xuất hiện dày đặc gần bờ Phú Quý

Trên ca nô có nhiều thợ lặn địa phương nên một số người đã trực tiếp xuống nước để ghi hình. Dù có sự xuất hiện của con người, đàn cá vẫn bơi lội tự nhiên, không có dấu hiệu hoảng sợ. Những hình ảnh ghi lại được được xem là khoảnh khắc may mắn đối với nhóm thợ lặn.

Ngư dân địa phương cho biết việc bắt gặp đàn cá voi với số lượng lớn như vậy là rất hiếm.

Đặc biệt, trong cùng ngày, anh Tấn còn nhìn thấy ba cá voi xanh dài khoảng 17 m bơi ngang qua ca nô; hơn 30 phút sau, nhóm tiếp tục gặp đàn cá voi lớn nói trên.

Sự xuất hiện của cá voi gần bờ được xem là tín hiệu tích cực, cho thấy môi trường biển quanh đảo Phú Quý vẫn sạch và giàu nguồn thức ăn, góp phần khẳng định giá trị sinh thái của vùng biển này.