Mỹ tìm thấy phi công máy bay F-15 bị bắn rơi ở Iran

Iran chưa bình luận về thông tin này. Trước đó, truyền thông Iran đưa tin Mỹ đang tiến hành các cuộc không kích ở tỉnh Kohgiluyeh và Boyer-Ahmad, nơi phi công Mỹ được cho là đã nhảy dù khỏi máy bay.

Một số hãng tin cũng đưa tin về các cuộc đấu súng giữa lính đặc nhiệm Mỹ và lực lượng bán quân sự Basij của Iran, cũng như việc người dân địa phương bắn súng trường vào trực thăng Mỹ bay ở tầm thấp trên khu vực này.

Ngày 3/4, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố bắn rơi một máy bay chiến đấu F-15 của Không quân Mỹ. Cả hai phi công đã nhảy dù thoát hiểm, nhưng chỉ một người được cứu.

Chưa đầy 24 giờ sau, chiếc máy bay thứ hai - A-10 Warthog - đã trúng hỏa lực Iran và rơi xuống Kuwait.

Hai máy bay trực thăng Blackhawk tham gia tìm kiếm phi công mất tích cũng trúng hỏa lực Iran, nhưng đã rời khỏi không phận Iran an toàn.