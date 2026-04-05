Mỹ thu hồi thẻ xanh, tạm giữ người thân của cố tướng Iran Soleimani

Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố nêu rõ: “Bà Hamideh Soleimani Afshar [cháu gái của Tướng Soleimani - ND] và con gái hiện đang bị Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) tạm giữ”. Trong khi đó, trên mạng xã hội, ông Rubio xác nhận hai người này đang “chờ bị trục xuất” khỏi Mỹ.

Ông Qassem Soleimani. Ảnh: AP

Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump gia tăng các biện pháp siết chặt nhập cư đối với những cá nhân bị cho là có liên hệ với các đối thủ của Washington, đặc biệt sau khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát từ cuối tháng 2/2026.

Theo tuyên bố của Ngoại trưởng Rubio, chính quyền Mỹ “sẽ không cho phép đất nước trở thành nơi trú ẩn cho các công dân nước ngoài ủng hộ các chế độ bị coi là tài trợ khủng bố chống Mỹ”.

Các quan chức Mỹ cáo buộc bà Soleimani Afshar từng công khai ủng hộ các cuộc tấn công nhằm vào binh sĩ Mỹ, ca ngợi lãnh đạo Iran và gọi Mỹ là “kẻ thù lớn nhất”. Ngoài ra, bà cũng bị cho là thể hiện “sự ủng hộ kiên định” đối với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Không chỉ thu hồi thẻ xanh của hai người này, giới chức Mỹ còn áp lệnh cấm nhập cảnh đối với chồng của bà Soleimani Afshar.

Động thái này nằm trong chuỗi biện pháp gần đây của Washington nhằm hạn chế hiện diện của các cá nhân có liên hệ với Iran. Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã chấm dứt quy chế pháp lý của Fatemeh Ardeshir-Larijani – con gái của cựu quan chức an ninh cấp cao Iran Ali Larijani – cùng chồng bà, đồng thời cấm họ nhập cảnh vĩnh viễn.

Ngoài ra, từ đầu tháng 12/2025, trước khi xung đột bùng phát, Mỹ cũng đã thu hồi hoặc từ chối gia hạn thị thực đối với một số nhà ngoại giao Iran tại phái bộ nước này ở Liên Hợp Quốc.

Tướng Qassem Soleimani đã thiệt mạng trong một cuộc không kích bằng máy bay không người lái tại Baghdad (Iraq) vào tháng 1/2020, trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump. Khi đó, ông được xem là một trong những nhân vật quyền lực và có ảnh hưởng nhất tại Iran, giữ vai trò chỉ huy lực lượng Quds tinh nhuệ của nước này.