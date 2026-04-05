Iran tiếp tục bắn hạ MQ-9 Reaper, cựu lãnh đạo IAEA kêu gọi ngăn chặn Tổng thống Trump

Một chiếc MQ-9 Reaper của Mỹ. (Ảnh: Wikipedia)

Trước đó, CBS News dẫn lời 2 quan chức Mỹ giấu tên cho biết, quân đội Mỹ đã mất ít nhất 16 chiếc MQ-9 Reaper kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch tấn công phối hợp vào Iran ngày 28/2.

MQ-9 Reaper là máy bay không người lái được điều khiển từ xa, được sử dụng cho các nhiệm vụ tình báo, giám sát và trinh sát, nhưng cũng có thể được sử dụng để thực hiện các cuộc tấn công chính xác.

Tùy thuộc vào biến thể của máy bay không người lái Reaper, mỗi chiếc có thể có giá lên tới hơn 30 triệu USD.

Mỹ liên tục hứng tổn thất ở Iran, dù Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth nhiều lần tuyên bố rằng hệ thống phòng không và khả năng phóng tên lửa của Iran đã gần như bị xóa sổ trong chiến dịch tấn công lần này.

Iran cũng đã bắn rơi 2 máy bay chiến đấu F-15E và A-10 Warthog của Không quân Mỹ trong tuần qua.

Kêu gọi ngăn chặn ông Trump, trừng phạt hàng hoá Mỹ

Ông Mohamed ElBaradei - cựu Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), vừa kêu gọi các quốc gia vùng Vịnh hành động, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra tối hậu thư 48 giờ với Iran.

Trong bài đăng bằng tiếng Ả-rập trên mạng xã hội X, ông viết: “Xin hãy một lần nữa làm mọi điều có thể” trước khi ông Trump “biến khu vực thành một quả cầu lửa”.

Trong bài đăng khác bằng tiếng Anh gửi tới Liên Hợp Quốc, ông đặt câu hỏi liệu tổ chức này “không thể làm gì để ngăn chặn sự điên rồ này hay sao”.

Ông ElBaradei, người từng phản đối lý do Mỹ đưa ra cho cuộc xâm lược Iraq năm 2003, trước đó cũng cảnh báo về “cái giá khủng khiếp” của “cuộc chiến cố ý” mà ông Trump tiến hành với Iran, cho rằng Mỹ “không đưa ra bằng chứng nào” về một “mối đe dọa cận kề” từ Tehran.

Trong khi đó, ông Ishaq bin Salim al-Siabi - Phó Chủ tịch Hội đồng Shura của Oman, vừa cáo buộc Mỹ “phản bội” trong các cuộc đàm phán “nhằm giải quyết tranh chấp và đạt được hòa bình cuối cùng cho tất cả”.

Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X, ông chỉ trích Chính phủ Mỹ tiến hành “hành động xâm lược công khai, đầy thù hận và bất công” nhằm vào “những người vô tội chỉ muốn một cuộc sống đàng hoàng, danh dự và hòa bình”.

Ông nói thêm: “Hiện có rất nhiều lý do chính đáng để trừng phạt tất cả các sản phẩm của Mỹ!!!”.

Trước đây, Oman từng đóng vai trò trung gian giữa Mỹ và Iran trong các cuộc đàm phán dẫn tới thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Sau đó, quốc gia vùng Vịnh này nhiều lần tiếp tục làm trung gian nhưng chưa đạt được nhiều thành công.