Iran tuyên bố bắn hạ 3 máy bay Mỹ tham gia cứu phi công F-15, Mỹ nói tự hủy

Ngày 5-4, hãng thông tấn Fars đưa tin Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) thông báo bắn hạ một máy bay Mỹ tìm kiếm phi công mất tích ở tỉnh Isfahan phía Nam. Theo thông báo, đây là máy bay vận tải đa năng C-130, bị phá hủy bởi một đơn vị cảnh sát biệt kích có tên Faraj Rangers.

Trước đó, IRGC cũng tuyên bố các bộ lạc du mục sống trong khu vực đã bắn vào hai máy bay trực thăng Black Hawk tham gia nhiệm vụ giải cứu.

Ông Khatam al-Anbiya - phát ngôn viên Bộ Chỉ huy Trung ương Iran, cơ quan chỉ huy thống nhất của lực lượng vũ trang Iran - xác nhận trong số các phương tiện bị bắn rơi có một máy bay vận tải quân sự C-130 và hai máy bay trực thăng Black Hawk.

Trực thăng Black Hawk của Mỹ. Ảnh: U.S. Army Central

Vị trí chính xác nơi chiếc F-15 bị bắn rơi hôm 3-4 vẫn chưa được xác nhận nhưng truyền thông Iran đề cập đến hai tỉnh Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad, và Khuzestan.

Vùng Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad là một tỉnh miền núi phía Tây Nam, nơi sinh sống của hơn 700.000 người, bao gồm cả nhóm du mục. Nhóm du mục trong khu vực thường mang theo súng trường để bảo vệ đàn gia súc và lều trại khỏi thú hoang và nạn trộm cắp ở vùng cao nguyên hẻo lánh.

Tỉnh Khuzestan là trung tâm công nghiệp dầu mỏ và nhiều ngành công nghiệp khác. Nơi đây có hơn 4,7 triệu dân, với dân số đa dạng, bao gồm người Ả Rập, người Ba Tư, người Lor và các nhóm dân tộc khác.

Trong khi đó, truyền thông phương Tây đưa tin các cuộc không kích tiếp tục diễn ra qua đêm tại Dehdasht, gần nơi chiếc F-15 bị bắn rơi vào hôm 4-4.

Một trong hai thành viên phi hành đoàn đã được giải cứu nhanh chóng nhưng cuộc truy tìm người còn lại đã biến thành cuộc đối đầu giữa lực lượng Mỹ và các nhóm du mục Iran có vũ trang.

Viên phi công thứ hai chỉ có một khẩu súng lục để tự vệ khi ẩn náu trong vùng núi Iran khoảng 36 giờ và cố gắng liên lạc với lực lượng Mỹ qua một thiết bị liên lạc bảo mật.

Mỹ tự hủy máy bay?

Cùng ngày 5-4, Wall Street Journal dẫn nguồn tin cho biết hai máy bay thuộc lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã bị chính phía Mỹ phá hủy do kẹt lại trong chiến dịch giải cứu.

Máy bay MC-130J là loại được trang bị đặc biệt, trị giá khoảng 100 triệu USD/chiếc, dùng trong nhiệm vụ thâm nhập bí mật và đưa quân ra khỏi chiến tuyến của địch.

Nguồn tin không nêu lý do 2 máy bay bị kẹt lại trong quá trình giải cứu nhưng nhấn mạnh quyết định phá hủy phương tiện là cần thiết để tránh rơi vào tay Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đã giải cứu được thành viên mất tích thứ 2. Ông ca ngợi đây là "một trong những chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ táo bạo nhất trong lịch sử Mỹ".

Thành viên phi hành đoàn này, được cho là một đại tá, bị thương nhưng hiện đã an toàn rời khỏi Iran và sẽ đến Kuwait điều trị thêm - ông Donald Trump cho biết.

Phía Iran chưa xác nhận thông tin này, song Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad-Bagher Ghalibaf đăng tải trên mạng xã hội X hình ảnh "Iran bắn hạ các trực thăng Mỹ" kèm theo chú thích: "Nếu Mỹ có thêm ba 'chiến thắng' như thế này nữa, họ sẽ hoàn toàn suy sụp".

Israel cũng hỗ trợ Mỹ về tình báo trong chiến dịch giải cứu. Một quan chức quân đội Israel nói với tờ The Telegraph: "Chúng tôi đã điều chỉnh các cuộc không kích để đảm bảo không tấn công vào khu vực gần các hoạt động của Mỹ hoặc nơi các phi công đang ở. Và điều thứ hai là hỗ trợ về tình báo.