Bắn hạ nhiều máy bay Mỹ, phòng không Iran lợi hại thế nào?

Palestine Chronicle mô tả tầng trên cùng trong hệ thống phòng không Iran là tổ hợp tên lửa đất đối không tự chế tạo Bavar-373, được thiết kế để đối phó máy bay, máy bay không người lái (UAV) và tên lửa hành trình đối phương.

Các báo cáo quốc phòng cho biết hệ thống này sử dụng radar mảng pha và các tên lửa đánh chặn dòng Sayyad, với tầm hoạt động vượt 200 km.

Hệ thống phòng không Iran được bố trí nhiều lớp, bao gồm các thành phần tầm xa, tầm trung và tầm ngắn. Ảnh: Tasnim

Tầng giữa gồm các hệ thống như Khordad-15, có khả năng theo dõi đồng thời nhiều mục tiêu và đánh chặn máy bay ở tầm trung.

Phân tích do Global Defense Corp công bố cho rằng hệ thống này có thể đánh trúng các mục tiêu khó bị phát hiện ở khoảng cách ngắn hơn, qua đó bổ sung cho các hệ thống tầm xa.

Riêng lớp phòng thủ tầm thấp, Iran triển khai các hệ thống tầm ngắn và các tổ hợp bảo vệ điểm, trong đó có các tên lửa đánh chặn kiểu Tor cùng các đơn vị cơ động khác tạo thành các vùng hỏa lực che phủ đan xen.

Hệ thống phòng không Iran vận hành như một mạng lưới thống nhất, thay vì là các đơn vị hoạt động tách rời.

Các phân tích ảnh vệ tinh và báo cáo quốc phòng trước khi nổ ra xung đột với Mỹ - Israel cho thấy Iran đã tích hợp những hệ thống có nguồn gốc Nga như S-300 với các nền tảng do nước này tự sản xuất.

Theo Defense Security Asia, điều đó tạo ra một kiến trúc lai, kết hợp nhiều thế hệ công nghệ trong cùng một khuôn khổ tác chiến. Cách tích hợp này cho phép hệ thống đa dạng hơn về tần số radar, phương thức theo dõi và cách thức đánh chặn.

Nó cũng giúp giảm sự phụ thuộc vào một hệ thống hoặc một cấu trúc chỉ huy duy nhất, từ đó khiến nỗ lực chế áp của đối phương trở nên khó khăn hơn.

Cách phát hiện mục tiêu

Còn về phương thức phát hiện mục tiêu của hệ thống phòng không đa tầng Iran dường như vượt khỏi tính năng radar truyền thống.

Máy bay tàng hình hiện đại được thiết kế để giảm khả năng bị radar phát hiện nhưng vẫn có thể bị nhận biết thông qua những dấu hiệu khác.

Các báo cáo quốc phòng và phân tích kỹ thuật cho thấy Iran sử dụng kết hợp radar, cảm biến hồng ngoại và các hệ thống quang - điện tử để nhận diện mục tiêu trên không.

Những tổng quan kỹ thuật về mạng lưới radar của Iran cũng cho biết nước này sử dụng các hệ thống phát hiện thụ động, có khả năng nhận biết tín hiệu nhiệt và các dạng phát xạ.

Các hệ thống này phát ra ít tín hiệu điện từ hơn nên ít bị ảnh hưởng hơn trước khả gây nhiễu và tác chiến điện tử của đối phương.

Cách tiếp cận đa phương thức này không xóa bỏ hoàn toàn những khó khăn trong phát hiện mục tiêu nhưng làm tăng khả năng bám bắt gián đoạn ở mức đủ để phục vụ đánh chặn.