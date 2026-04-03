Chiến sự Iran tối 3/4: Iran bắt giữ phi công chiến đấu Mỹ bị bắn rơi máy bay, quân đội Mỹ điều động trực thăng giải cứu

Các mảnh vỡ của máy bay tàng hình F-35. Ảnh: PressTV.

Iran tuyên bố bắt giữ một phi công Mỹ

Chiều 3/4, Tasnim cho biết: "Khoảng một giờ trước, người Mỹ đã tiến hành một chiến dịch tìm kiếm sử dụng trực thăng Black Hawk và máy bay vận tải C-130 Hercules để giải cứu phi công của một máy bay chiến đấu (Mỹ) bị lực lượng vũ trang Iran bắn hạ. Tuy nhiên, những nỗ lực này đã không thành công".

Hãng thông tấn Tasnim cũng đưa tin rằng một trong những trực thăng Black Hawk đã bị hệ thống phòng không Iran bắn trúng gần biên giới Iran, sau đó buộc phải rời khỏi khu vực hoạt động.

Trước đó, hãng tin này đưa tin từ Kohgiluyeh và tỉnh Boyer-Ahmad ở tây nam Iran rằng lực lượng Iran có thể đã bắt giữ một phi công người Mỹ. Hãng tin không nêu rõ loại máy bay, nhưng trước đó quân đội Iran đã báo cáo về việc bắn hạ một máy bay chiến đấu F-35 thế hệ thứ năm trên không phận Iran.

Iran tiếp tục tấn công các quốc gia vùng Vịnh

Iran tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh lân cận trong ngày thứ Sáu. Ngoài việc tấn công một nhà máy khử mặn tại Kuwait vào sáng sớm nay, các cuộc tấn công mới cũng đã được ghi nhận tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Saudi Arabia và Bahrain.

Bộ Quốc phòng UAE cho biết hôm thứ Sáu rằng hệ thống phòng không của nước này đang đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái được phóng từ Iran.

Tại thủ đô Abu Dhabi của UAE, giới chức cho biết các mảnh vỡ từ một cuộc tấn công của Iran bị đánh chặn đã gây ra hỏa hoạn tại cơ sở khí đốt Habshan, buộc phải tạm dừng hoạt động tại đây.

Mảnh vỡ cũng rơi xuống khu vực Ajban của thành phố, khiến 12 người nước ngoài bị thương, trong đó có một công dân Nepal bị thương nặng.

Tại Saudi Arabia, hệ thống phòng không đã đánh chặn sáu máy bay không người lái trong nhiều giờ vào sáng thứ Sáu, theo thông báo của Bộ Quốc phòng nước này trên nền tảng X.

Dữ liệu do Lực lượng Phòng vệ Bahrain công bố cho thấy nước này đã đánh chặn 16 máy bay không người lái trong vòng 24 giờ qua. Sáng sớm thứ Sáu, Bộ Nội vụ Bahrain cảnh báo còi báo động đã vang lên và kêu gọi người dân di chuyển đến nơi trú ẩn an toàn gần nhất.

Tàu thuộc sở hữu Pháp đi qua eo biển Hormuz

Một tàu container thuộc sở hữu Pháp đã đi qua eo biển Hormuz vào cuối ngày thứ Năm, theo dữ liệu giao thông hàng hải, được cho là con tàu treo cờ phương Tây đầu tiên đi qua tuyến đường quan trọng này kể từ khi chiến tranh với Iran bắt đầu.

Con tàu CMA CGM Kribi đã đi qua vùng biển Iran để rời eo biển vào khoảng 7 giờ tối theo giờ UTC (2 giờ chiều theo giờ ET), theo MarineTraffic – một đơn vị cung cấp dữ liệu theo dõi tàu và thông tin hàng hải – cho biết hôm thứ Sáu.

Chỉ có một số ít tàu thuyền lẻ tẻ đi qua eo biển Hormuz kể từ khi Iran tiến hành các cuộc tấn công trả đũa sau các đòn tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Tehran – về cơ bản đã khiến tuyến đường thủy quan trọng này bị phong tỏa, nơi vận chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu và khí đốt tự nhiên toàn cầu. Chỉ một vài con tàu có liên hệ với Trung Quốc, Pakistan và Ấn Độ đã đi qua sau khi các quan chức Iran cho phép tàu từ các quốc gia không bị coi là thù địch được lưu thông.

Israel giết chết 1.000 tay súng Hezbollah

Quân đội Israel tuyên bố đã tiêu diệt khoảng 1.000 tay súng Hezbollah tại Lebanon và tấn công hơn 3.500 mục tiêu bị cho là có liên hệ với lực lượng này trong vòng một tháng qua.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết trong số những người thiệt mạng có các chỉ huy cấp cao và hàng trăm thành viên của lực lượng Radwan, với các cuộc không kích nhằm vào cơ sở hạ tầng, kho vũ khí, bệ phóng và các trung tâm chỉ huy.

IDF cũng khẳng định đã tấn công các tài sản tài chính liên quan đến tổ chức tài chính Al-Qard al-Hasan có liên hệ với Hezbollah, cùng với năm cây cầu then chốt bị cho là được sử dụng để vận chuyển vũ khí và lực lượng – một phần trong nỗ lực mà họ mô tả là nhằm làm tê liệt nguồn tài chính và hệ thống hậu cần của Hezbollah.