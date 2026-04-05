Động đất mạnh 3.7 độ ở Quảng Ngãi

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học Trái đất vừa phát đi thông báo động đất ở Quảng Ngãi.

Theo đó, vào lúc 17 giờ 49 phút 17 giây ngày 5/4, một trận động đất có độ lớn M = 3.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.864° vĩ Bắc – 108.232° kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro thiên tai: 0. Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần – Viện Các Khoa học Trái đất vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Vị trí xảy ra trận động đất ở Quảng Ngãi chiều nay.

Theo TS Nguyễn Xuân Anh, Giám đốc Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học Trái đất), động đất tại khu vực này là động đất kích thích. Từ năm 2021 đến nay, hàng trăm trận động đất được ghi nhận tại Quảng Ngãi (khu vực tỉnh Kon Tum cũ, tập trung ở khu vực huyện Kon Plông trước đây), trong đó những trận động đất gây rung chấn diện rộng.

TS Nguyễn Xuân Anh dự báo, động đất ở Kon Tum (cũ) vẫn sẽ tiếp diễn trong thời gian tới nhưng độ lớn khó có khả năng lớn hơn 5.5. Tuy nhiên, vẫn cần triển khai ngay các nghiên cứu chi tiết hơn để đánh giá hoạt động động đất ở khu vực này.