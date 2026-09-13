IAEA đưa vấn đề hạt nhân Iran lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Tehran phản ứng ra sao?

Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp mới đây của Hội đồng Thống đốc IAEA ở Thủ đô Vienna của Áo. Ảnh: Chinadaily

Cuộc bỏ phiếu diễn ra mới đây tại cuộc họp Hội đồng Thống đốc IAEA ở Thủ đô Vienna của Áo. Nghị quyết do Mỹ, Anh, Pháp và Đức đề xuất.

IAEA cho biết đã phát hiện uranium tại một số địa điểm ở Iran mà nước này chưa từng thông báo. Hồi tháng 6 năm ngoái, IAEA tuyên bố Iran không tuân thủ các nghĩa vụ của mình, trong đó có việc cung cấp thông tin cần thiết, và đã yêu cầu Tehran giải quyết vấn đề này.

Theo các nguồn tin ngoại giao, 3 nước, trong đó có Nga và Trung Quốc, đã bỏ phiếu phản đối nghị quyết, trong khi 23 nước, trong đó có Nhật Bản, bỏ phiếu ủng hộ.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2006, Hội đồng Thống đốc IAEA thông qua nghị quyết nhằm đưa vấn đề Iran không tuân thủ các nghĩa vụ liên quan đến chương trình hạt nhân lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Tuy nhiên, do Nga và Trung Quốc đều có quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an, nghị quyết này khó có khả năng dẫn đến các biện pháp trừng phạt mới cũng như những hành động cụ thể khác.

Phái đoàn Iran tại Vienna đã phản ứng mạnh mẽ, cho rằng hội đồng thống đốc một lần nữa đã thông qua một nghị quyết mang tính chính trị nhằm vào Iran mà không có sự đồng thuận.