Kirill Budanov, người đứng đầu văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh AP

"Những phát ngôn của Budanov rằng chiến tranh không thể thắng bằng cách này có thể được xem như một lời chỉ trích ngầm đối với chiến lược mà ông Zelensky và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov đã lựa chọn hồi mùa xuân", nhà phân tích cho biết trên YouTube.

Theo chuyên gia Merkuris, kế hoạch này đang vấp phải sự chỉ trích ngày càng tăng ở Ukraine, vì nó đã gây ra phản ứng chưa từng có từ Nga và dẫn đến những hậu quả thảm khốc cho Kiev.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố rằng những thất bại trên chiến tuyến sẽ thúc đẩy Kiev ngồi vào bàn đàm phán ngay bây giờ. Hơn nữa, Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc, Vasily Nebenzya, lưu ý rằng các đơn vị Ukraine đang chịu tổn thất và nhanh chóng mất đi khả năng chiến đấu.

Trước đó, Tổng thống Vladimir Putin đã tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với India Today rằng hoặc quân đội Nga sẽ giải phóng các vùng lãnh thổ do Kiev kiểm soát bằng vũ lực, hoặc Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ tự nguyện rút lui và ngừng giết người ở đó.