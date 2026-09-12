Tổng thống Trump khẳng định không hối tiếc về quyết định tuyên chiến với Iran

Trong cuộc trả lời phỏng vấn của Fox News, được phát sóng ngày 10/9 trong chương trình “The Ingraham Angle”, Tổng thống Trump cho biết nếu được đưa ra quyết định một lần nữa, ông vẫn sẽ lựa chọn hành động tương tự.

“Tôi không tin vào từ ‘hối tiếc’. Bạn luôn có thể tự vấn bản thân một chút”, ông Trump nói khi được hỏi liệu có hối tiếc về cuộc chiến với Iran do những ảnh hưởng tiềm tàng đối với cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hay không.

“Nếu phải làm lại, tôi sẽ làm chính xác những gì tôi đã làm”, Tổng thống Trump nhấn mạnh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết không hối tiếc về quyết định tấn công Iran. Ảnh minh họa Executive Office of the President/Wikimedia Commons.

Ông Trump đồng thời bác bỏ những nhận định cho rằng một bộ phận người ủng hộ ông đang thất vọng hoặc mất tinh thần vì cuộc chiến với Iran. Theo Tổng thống Mỹ, những người ủng hộ ông “không mất tinh thần”, mà ngược lại “rất tự hào” vì ông không để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

“Tôi không nghĩ họ mất tinh thần. Tôi nghĩ họ rất tự hào về thực tế rằng tôi không để Iran có vũ khí hạt nhân”, ông Trump nói.

Tổng thống Trump cũng một lần nữa cho rằng cuộc chiến sẽ kết thúc ngay sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. “Nó sẽ kết thúc ngay sau cuộc bầu cử”, ông nói.

Phát biểu trên được đưa ra một ngày sau khi ông Trump có nhận định tương tự, đồng thời cáo buộc Tehran tìm cách tác động đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ - cuộc bầu cử có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng đảng Cộng hòa duy trì quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ.

Cuộc chiến với Iran đang trở thành vấn đề chính trị ngày càng nhạy cảm đối với đảng Cộng hòa trong thời gian chuẩn bị cho bầu cử. Giá dầu và khí đốt tại Mỹ tăng do tác động của cuộc chiến Mỹ - Israel với Iran đã làm gia tăng sức ép đối với chính quyền và các nghị sĩ Cộng hòa.

Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran từ ngày 28/2, sau đó Iran đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào Israel và một số quốc gia vùng Vịnh, nơi có các căn cứ quân sự của Mỹ.

Theo các nguồn tin quốc tế, các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, cùng với các cuộc tấn công của Israel tại Liban, đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

Tổng thống Trump nhiều lần cho biết một trong những mục tiêu của chiến dịch quân sự là làm suy yếu năng lực hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, Iran hiện không sở hữu vũ khí hạt nhân và khẳng định chương trình làm giàu urani của nước này phục vụ các mục đích hòa bình.

Những tuyên bố mới nhất của Tổng thống Trump cho thấy vấn đề Iran tiếp tục gắn chặt với cả chính sách đối ngoại và chương trình nghị sự chính trị trong nước của Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 đang đến gần.