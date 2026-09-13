Cuộc phỏng vấn khiến ông Trump e sợ

Ngày 11/9, chương trình Jimmy Kimmel Live! đăng toàn bộ cuộc phỏng vấn dài khoảng 21 phút giữa Jimmy Kimmel và James Talarico, nghị sĩ bang Texas đang tranh cử vào Thượng viện Mỹ. Video được đặt tên Jimmy Kimmel’s Interview with James Talarico That the FCC Doesn’t Want You to See (Cuộc phỏng vấn James Talarico mà FCC không muốn bạn xem).

Động thái diễn ra một ngày sau khi Kimmel thông báo trên sóng ABC rằng cuộc phỏng vấn sẽ không được phát trên truyền hình. Theo AP, người dẫn chương trình cáo buộc Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) đã “đe dọa” ông, chương trình, ABC cùng các đài địa phương liên kết với mạng lưới này.

Jimmy Kimmel phỏng vấn James Talarico trong tập mới nhất của Jimmy Kimmel Live!.

Lời đe dọa từ FCC

Tranh cãi bắt nguồn từ quy định về equal time (thời gian bình đẳng) của FCC. Theo đó, các đài phát thanh và truyền hình được cấp phép phải cung cấp cơ hội phát sóng tương đương cho tất cả ứng cử viên chính trị hợp pháp cạnh tranh nhau. Nếu đài cho một ứng cử viên lên sóng hoặc mua quảng cáo, họ phải đưa ra mức thời lượng và điều kiện tương tự cho các đối thủ nếu có yêu cầu.

Trong nhiều năm, các chương trình trò chuyện được hưởng ngoại lệ đối với những nội dung được xem là phỏng vấn tin tức chính thống. Tuy nhiên, từ tháng 1, FCC dưới thời Chủ tịch Brendan Carr đã thay đổi cách tiếp cận, rằng các chương trình trò chuyện kể cả ban ngày lẫn đêm khuya đều không đương nhiên được miễn quy định này.

Điều đó khiến việc Kimmel dành thời lượng cho Talarico có thể kéo theo yêu cầu dành thời lượng tương đương cho đối thủ của ông là nghị sĩ Cộng hòa Ken Paxton.

Texas được xem như “thành trì” của đảng Cộng hòa, chưa bầu thượng nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ nào kể từ năm 1988. Tuy nhiên, cuộc đua năm nay chưa thể đoán trước được, vì Talarico đang được cử tri độc lập tin tưởng.

James Talarico đang cạnh tranh với Ken Paxton trong cuộc đua vào Thượng viện Mỹ.

Trong bối cảnh đó, Kimmel không tin vấn đề chỉ đơn thuần nằm ở quy định kỹ thuật. Ông cáo buộc FCC dưới thời Tổng thống Donald Trump đang gây sức ép lên các đài truyền hình nhằm tác động vào quyết định biên tập, bao gồm việc lựa chọn khách mời.

“FCC của ông ta (Trump) đã đe dọa tôi, chương trình, ABC, các đơn vị liên kết và các đài địa phương”, Kimmel tuyên bố.

FCC và ông Carr chưa đưa ra bình luận ngay sau tuyên bố của Kimmel. Tuy nhiên, Nhà Trắng bác bỏ cáo buộc.

Deadline dẫn lời Phó thư ký báo chí Nhà Trắng Davis Ingle khẳng định Chủ tịch FCC Brendan Carr không hề đưa ra bất kỳ lời đe dọa nào đối với Jimmy Kimmel hay đài ABC về việc phỏng vấn James Talarico, cũng như những ứng cử viên khác.

Phía Nhà Trắng chỉ trích Jimmy Kimmel "đóng kịch" nhằm tạo ra câu chuyện sai lệch về chính sách của chính quyền, đồng thời thách thức các cơ quan truyền thông đưa ra bằng chứng xác thực cho cáo buộc trên.

Có gì trong cuộc phỏng vấn bị cấm sóng?

Truyền thông Mỹ đánh giá cuộc phỏng vấn với Talarico không có “bí mật” hay tiết lộ chấn động nào. Nhưng chính việc bị loại khỏi sóng truyền hình khiến từng phát ngôn trở nên đáng chú ý.

Theo Variety, ngay đầu cuộc trò chuyện, Kimmel nhắc nhở Talarico rằng đây không phải lần đầu ông bị “đẩy xuống YouTube”. Trước đó, cuộc phỏng vấn giữa Talarico và Stephen Colbert cũng không được phát trên The Late Show vì những lo ngại liên quan quy định “equal time”.

Trước câu hỏi tại sao ông Trump và FCC lại sợ ông đến vậy, Talarico trả lời: “Họ lo lắng chúng tôi thắng cuộc đua ở Texas. Nhưng chúng tôi vẫn là phe yếu thế hơn, cho đến khi lá phiếu cuối cùng được kiểm đếm. Chúng tôi không chỉ đối đầu với chính trị gia tham nhũng nhất ở Texas. Chúng tôi đang đối đầu với toàn bộ hệ thống tham nhũng này”.

Talarico cũng công khai nói về việc không nhận tiền từ các ủy ban hành động chính trị của doanh nghiệp, vấn đề tiếp cận bầu cử và cáo buộc phe Cộng hòa tìm cách hạn chế quyền bỏ phiếu.

Anh đồng thời chỉ trích đối thủ Ken Paxton và quan điểm chính trị của Tổng thống Trump.

Chủ tịch FCC Brendan Carr làm việc dưới quyền ông Trump. Ảnh: BBC.

Một trong những chi tiết được chú ý nhất liên quan đến biệt danh “Talafreako” (Biệt danh này chơi chữ từ họ "Talarico" ghép với từ "freak", tức kẻ kỳ dị) mà ông Trump từng dùng để chế giễu Talarico. Thay vì né tránh, ứng viên Dân chủ biến biệt danh này thành khẩu hiệu tranh cử. Ông tiết lộ các sản phẩm mang dòng chữ “I'm a Talafreako” đang bán rất chạy.

Talarico phản bác phát biểu của ông Trump rằng ứng viên Dân chủ thắng cử là hành động “thiếu tôn trọng Jesus”. Chính trị gia sinh năm 1989 chỉ ra những chính sách của Tổng thống Trump mới cần được xem xét dưới góc độ các giá trị Cơ đốc giáo như cắt giảm các chương trình chăm sóc y tế hay hoạt động quân sự ở nước ngoài.

Đáng chú ý, Kimmel khẳng định sẵn sàng mời Ken Paxton tham gia chương trình để trình bày quan điểm của mình.

Hiệu ứng ngược

Cuộc trò chuyện giữa Jimmy Kimmel và James Talarico hút hàng triệu lượt xem trên YouTube. Ảnh: Disney

Thay vì bị hạn chế tiếp cận, cuộc phỏng vấn lại nhanh chóng trở thành một trong những nội dung được chú ý nhất của Jimmy Kimmel Live! trên YouTube.

Tính đến tối 12/9, video đã vượt mốc 6 triệu lượt xem chỉ sau khoảng một ngày đăng tải. Trước đó, truyền thông Mỹ ghi nhận video đạt hơn 1,3 triệu lượt xem, rồi vượt 2,2 triệu lượt trong những giờ đầu.

Nhiều người xem cho rằng việc đưa cuộc phỏng vấn lên YouTube tạo ra hiệu ứng ngược: càng bị chú ý bởi tranh cãi kiểm duyệt, nội dung càng được chia sẻ rộng rãi.

Một số khán giả đánh giá Talarico là người có khả năng diễn đạt tốt, điềm tĩnh và tạo được cảm giác gần gũi với cử tri.

Tình huống tương tự từng xảy ra với cuộc phỏng vấn Talarico của Stephen Colbert vào tháng 2. Sau khi không được phát sóng trên truyền hình, cuộc trò chuyện được đưa lên YouTube và đạt hơn 9,5 triệu lượt xem.

FCC đang điều tra chương trình The View của ABC liên quan việc xuất hiện của Talarico. Trong khi đó, Disney - công ty sở hữu đài ABC - đâm đơn kiện FCC, cáo buộc cơ quan này đang dùng quyền quản lý giấy phép phát sóng để gây sức ép lên các đài truyền hình, đe dọa đến quyền tự do ngôn luận.