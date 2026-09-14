Vì sao Nghệ An có “việc lạ” khi 11 cán bộ nghỉ hưu trước tuổi rồi bất ngờ quay lại làm việc?

Liên quan đến quá trình rà soát tổng thể các trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP và được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 67/2025/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Nghệ An, ngày 13/9, trao đổi với phóng viên Dân Việt, một lãnh đạo Sở Nội vụ Nghệ An cho biết, qua rà soát tất cả các trường hợp nghỉ theo chế độ đều đảm bảo đúng quy trình. Quá trình triển khai được rà soát, thẩm định rất kỹ, đảm bảo đúng đối tượng. Tổng số cán bộ nghỉ theo chế độ 178 ở khối chính quyền là 2.234 và ở khối Đảng là 503.

Huyện Quỳnh Lưu (cũ) nơi từng có 11 cán bộ cấp xã nghỉ hưu trước tuổi rồi bất ngờ quay lại làm việc.

Liên quan đến “việc lạ” khi 11 cán bộ, công chức cấp xã thuộc UBND huyện Quỳnh Lưu (cũ) nghỉ hưu trước tuổi bất ngờ quay lại làm việc, lãnh đạo Sở Nội vụ Nghệ An khẳng định đây là những trường hợp nghỉ theo chế độ 29. “Thời điểm đó thực hiện không đúng quy trình, phải trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt mới được nghỉ, thì UBND huyện Quỳnh Lưu cũ lại không trình theo quy định. Vì thế nên, địa phương làm lại cho đúng quy trình. Thời điểm đó, những cán bộ này cũng xin nghỉ theo chế độ 29”, lãnh đạo Sở Nội vụ Nghệ An cho biết.

Trước đó, vào cuối năm 2024, 11 cán bộ, công chức cấp xã thuộc UBND huyện Quỳnh Lưu (cũ) được UBND huyện này ra quyết định nghỉ hưu trước tuổi. Mặc dù chưa trình cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng số cán bộ, công chức cấp xã này vẫn được nghỉ hưu sớm.

Trong 11 cán bộ, công chức cấp xã đáng chú ý có các trường hợp đã gần đủ tuổi về hưu. Thậm chí có nhiều trường hợp tuổi đang trẻ cũng được chính quyền cho nghỉ hưu trước tuổi.

Sau đó, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành văn bản giải quyết vướng mắc trong thực hiện tinh giản biên chế và khẳng định việc UBND huyện Quỳnh Lưu (cũ) ban hành các quyết định nghỉ hưu trước tuổi khi chưa trình cấp có thẩm quyền phê duyệt là trái với quy định tại Khoản 4, Điều 12 và Khoản 4, Điều 14, Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế (được thay thế bởi Nghị định số 154/2025/NĐ-CP ngày 15/6/2025 của Chính phủ).

Công văn số 2985/SNV-TCBC ngày 13/6/2025 của UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu UBND huyện Quỳnh Lưu thu hồi các Quyết định nghỉ hưu trước tuổi (hoặc Quyết định thôi việc) đối với 11 cán bộ, công chức cấp xã thuộc huyện này.

Sau đó, UBND huyện Quỳnh Lưu (cũ) đã thu hồi các quyết định nghỉ hưu trước tuổi (hoặc quyết định thôi việc) đối với 11 cán bộ, công chức cấp xã thuộc huyện này; đồng thời xem xét, xử lý trách nhiệm của cá nhân, tổ chức có liên quan trước ngày 25/6/2025. Những cán bộ này sau đó trở lại làm việc.

Huyện Quỳnh Lưu cũ đã kiểm điểm, kịp thời chấn chỉnh đối với cán bộ, công chức có thiếu sót, khuyết điểm. UBND huyện Quỳnh Lưu (cũ) cũng đề nghị Sở Nội vụ cho huyện rút kinh nghiệm trong công tác triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Lý giải vì sao 11 cán bộ này lại nghỉ hưu trước tuổi, một lãnh đạo UBND huyện Quỳnh Lưu (cũ) cho biết, đây là những trường hợp có đơn xin nghỉ theo chế độ khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trong đợt 1 giai đoạn 2023 - 2025. Thời điểm này những cán bộ trên đã viết đơn và có nguyện vọng xin nghỉ theo Nghị định 29, trước khi Nghị định 178 được ban hành. Tuy nhiên quy trình thực hiện chưa đúng và những trường hợp này chưa được hưởng theo chế độ 29.

Sau khi sáp nhập, địa phương đã hủy những quyết định về việc nghỉ hưu của những trường hợp trên, đối với các trường hợp có nguyện vọng đi làm lại sẽ sắp xếp, bố trí công việc phù hợp. Vì thế mới xảy ra “chuyện lạ” 11 cán bộ nghỉ hưu trước tuổi bất ngờ đi làm lại.

Hiện tại đa phần các trường hợp hoàn thiện hồ sơ, quy trình để nghỉ và hưởng chế độ theo Nghị định 29. Còn lại một số trường hợp đang tiếp tục công tác tại xã thuộc huyện Quỳnh Lưu cũ.