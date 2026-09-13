Iran chuyển cho Mỹ danh sách 7 điều kiện để mở lại eo biển Hormuz

Ngày 12/9, hãng thông tấn Tasnim dẫn nguồn tin cho biết Iran và Oman hoàn tất thỏa thuận về tuyến hàng hải tại eo biển Hormuz và dự kiến sớm công bố nội dung này.

“Iran đã chuyển 7 điều kiện để mở lại eo biển Hormuz cho phía Mỹ. Cho đến khi 7 điều kiện này, vốn đã được cấp lãnh đạo cao nhất của Iran phê chuẩn, được đáp ứng, eo biển Hormuz sẽ tiếp tục đóng cửa”, hãng thông tấn Tasnim đưa tin.

Tàu thuyền trên eo biển Hormuz. (Ảnh: AP)

Đồng thời, việc mở cửa lại eo biển Hormuz hoàn toàn phụ thuộc vào hành động của Washington.

Trong khi đó, Iran và Oman tuyên bố hoàn tất thỏa thuận về tuyến hàng hải tại eo biển Hormuz và dự kiến sớm chính thức công bố nội dung này.

Cụ thể, nội dung thỏa thỏa thuận yêu cầu tuyến đường dành cho tàu đi vào Vịnh Ba Tư sẽ hoàn toàn nằm trong vùng lãnh hải Iran. Một phần tuyến dành cho tàu rời Vịnh Ba Tư cũng đi qua vùng lãnh hải của Iran. Tuy nhiên, thỏa thuận không đồng nghĩa với việc eo biển Hormuz đã được mở cửa trở lại.

Lễ công bố sẽ diễn ra với sự tham dự của ngoại trưởng các nước vùng Vịnh và thỏa thuận chỉ được ký kết giữa Iran và Oman. Đại diện những nước khác tham dự cuộc họp nhằm nắm thông tin về tuyến hàng hải mới cũng như quy định liên quan đến hoạt động đi lại của tàu thuyền.

Trong diễn biến liên quan đến cuộc xung đột ở Trung Đông, truyền thông nhà nước Iran đưa tin tiếng nổ lớn được nghe thấy ở ngoài khơi hòn đảo nằm phía eo biển Hormuz.

“Cách đây vài phút, người ta nghe thấy 2 tiếng nổ trên đảo Qeshm, phát ra từ hướng biển”, IRNA thông tin.

Trong những tuần gần đây, Iran liên tục nhắm mục tiêu vào tàu chở dầu đi qua tuyến đường thủy chiến lược này cũng như căn cứ của Mỹ ở các nước vùng Vịnh, trả đũa cuộc tấn công do quân đội Mỹ thực hiện nhằm vào mục tiêu của Iran.

Mỹ cũng nhắm mục tiêu vào những tàu cố gắng phá vỡ lệnh phong tỏa đáp trả của chính nước này đối với các cảng của Iran.