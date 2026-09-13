Liên Hợp Quốc tung cảnh báo ớn lạnh tới Ukraine

Những người lính Ukraine dầm mình trong bùn giữa mùa đông giá lạnh. Ảnh: Bộ Tổng tham mưu Ukraine/Euromaidanpress

Trả lời BBC, ông De Croo cho biết thời tiết khắc nghiệt cùng tình trạng cơ sở hạ tầng năng lượng bị tàn phá có thể đẩy Ukraine đến một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng trong những tháng mùa đông tới.

“Với mức nhiệt mà chúng ta thường chứng kiến ở đây, tình hình có thể dẫn tới những điều kiện rất gần với một thảm họa nhân đạo”, ông De Croo nói với BBC.

Ông cáo buộc Nga tiến hành các cuộc tấn công có hệ thống nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và các mục tiêu dân sự của Ukraine.

“Đó là các trạm xăng, trung tâm mua sắm, trung tâm kinh doanh, nhưng trên hết là cơ sở hạ tầng năng lượng và những mục tiêu tương tự. Hoàn toàn không có lý do chính đáng nào cho việc này”, ông nói.

Theo ông De Croo, hệ thống năng lượng của Ukraine đặc biệt dễ bị tổn thương trước mùa đông, khi nhu cầu sưởi ấm tăng cao trong khi các cuộc tấn công tiếp tục gây sức ép lên cơ sở hạ tầng thiết yếu.

Nhiệt độ tại Ukraine vào mùa đông có thể giảm xuống khoảng -20 độ C, khiến những thiệt hại đối với hệ thống cung cấp điện và năng lượng trở thành vấn đề đặc biệt nghiêm trọng đối với người dân.

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh Ukraine chuẩn bị bước vào mùa đông thứ năm kể từ khi xung đột bùng phát trên quy mô lớn. Những đợt giá rét kéo dài, kết hợp với nguy cơ mất điện và thiếu năng lượng, có thể khiến cuộc sống của hàng triệu người trở nên khó khăn hơn.