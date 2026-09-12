Loại tên lửa Iran dùng phá hủy 9 máy bay Mỹ tại căn cứ Muwaffaq Salti

Đợt tấn công diễn ra trong đêm 8-9/9, khi Iran phóng khoảng 20 tên lửa đạn đạo nhằm vào căn cứ Muwaffaq Salti, nằm tại Jordan. Các lực lượng Mỹ tại đây đã sử dụng hệ thống phòng không Patriot để đánh chặn tên lửa Iran.

Máy bay chiến đấu F-15E Strike Eagle. (Ảnh: DE)

Những video được công bố cho thấy ít nhất 60 tên lửa PAC-3, gồm các biến thể MSE hoặc CRI, có thể đã được phóng trong thời gian ngắn. Một số nguồn khác đưa ra con số lên tới 100 tên lửa đánh chặn. Nếu con số 60 là chính xác, trung bình lực lượng Mỹ đã sử dụng ít nhất 3 tên lửa đánh chặn cho mỗi tên lửa đạn đạo Iran.

Tuy nhiên, Patriot được cho là chỉ đánh chặn được 18 trong khoảng 20 tên lửa Iran. Ban đầu, các nguồn tin chính thức cho rằng 2 tên lửa còn lại có thể đã rơi trước khi tới mục tiêu.

Thông tin sau đó cho thấy căn cứ Muwaffaq Salti có thể đã thực sự chịu tác động từ cuộc tập kích.

Theo tờ CBS News, 8 tiêm kích F-15 và 1 máy bay cường kích A-10 Thunderbolt II của Mỹ bị hư hại trong vụ tấn công. Mức độ thiệt hại giữa các máy bay được cho là khác nhau đáng kể. 8 chiếc F-15 chỉ bị hư hại nhẹ và nhanh chóng được sửa chữa, sau đó được cho là có thể tiếp tục hoạt động.

Trong khi đó, A-10 chịu thiệt hại nghiêm trọng hơn. Một trong hai cánh của máy bay được cho là đã bị phá hủy sau cuộc tấn công. Với tình trạng này, khả năng chiếc A-10 được đưa trở lại hoạt động là rất thấp, đặc biệt khi dòng máy bay cường kích này đã ở giai đoạn cuối vòng đời và từng được lên kế hoạch nghỉ hưu từ nhiều năm trước.

Cho đến nay, chưa có hình ảnh nào về chiếc A-10 bị hư hại được công bố, cũng như chưa xuất hiện ảnh vệ tinh cho thấy rõ hậu quả tại căn cứ Muwaffaq Salti. Việc nhiều máy bay chiến đấu được cho là cùng chịu thiệt hại khiến khu vực đỗ máy bay được xem là một trong những vị trí có khả năng đã bị ảnh hưởng.

Một vấn đề vẫn chưa được xác định là chính xác vật thể nào đã gây thiệt hại cho các máy bay. Việc những chiếc F-15 chỉ bị hư hại nhẹ và có thể nhanh chóng được sửa chữa khiến khả năng chúng bị đánh trúng trực tiếp bởi tên lửa đạn đạo trở nên khó xác định. Một khả năng được đặt ra là máy bay có thể bị ảnh hưởng bởi mảnh vỡ từ những tên lửa bị đánh chặn gần khu vực căn cứ.

Một giả thuyết khác liên quan đến việc Iran sử dụng đầu đạn chùm. Trong trường hợp này, các mảnh vỡ có thể rơi xuống khu vực đỗ máy bay và gây hư hại cho những phương tiện nằm trên mặt đất. Những video được công bố về cuộc tập kích được cho là có hình ảnh về các loại tên lửa này đã được sử dụng.