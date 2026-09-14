Chuyên gia cảnh báo mưa lớn dồn dập hôm nay do hoàn lưu áp thấp nhiệt đới

Cảnh báo mưa rất lớn và diện rộng do hoàn lưu áp thấp nhiệt đới

TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cho biết, qua quan sát ảnh vệ tinh Himawari lúc 6h sáng nay cho thấy một vùng hoàn lưu rất lớn với khối mây đậm đặc trên vùng biển ngoài khơi Nghệ An tới Thanh Hóa đang có xu hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc vào đất liền khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Ninh Bình, Hưng Yên, Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh.

Trong sáng hôm nay, vùng hoàn lưu này sẽ gây mưa lớn vùng ven biển từ Nghệ An tới Hải Phòng. Từ chiều và tối nay đến ngày 16/9 mưa lớn tiếp tục duy trì ở Thanh Hóa, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng và mở rộng vùng mưa lớn tới Hà Nội, Quảng Ninh, Hòa Bình.

Hoàn lưu áp thấp nhiệt đới gây mưa rất lớn cho nhiều khu vực. Ảnh: B.N

Người dân ở vùng thấp trũng, bao gồm cả khu vực Hà Nội và Ninh Bình cần đề phòng nguy cơ ngập úng, nguy cơ lụt do nước sông lên cao.

"Tâm lý của người dân sau khi nghe tin bão hoặc áp thấp nhiệt đới đã tan thường sẽ chủ quan. Tuy nhiên ít ai chú tâm đến hoàn lưu của nó, thứ thường gây ra mưa lớn diện rộng và kéo dài hơn giai đoạn bão hay áp thấp nhiệt đới đang hoạt động. Bão Bualoi hay bão Yagi là ví dụ về tác động của hoàn lưu bão", TS Nguyễn Ngọc Huy nhận định.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ tối 13/9 đến sáng 14/9, khu vực từ Nam Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa to đến rất to lượng mưa phổ biến 60-100mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm: Hoa Thanh (Quảng Trị) 225.0mm, Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) 184.0mm,…

Dự báo từ sáng ngày 14/9 đến đêm 15/9, khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Hà Tĩnh có mưa to 150-300mm, có nơi trên 450mm. Phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ tỉnh Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to 100-180mm, có nơi trên 250mm.

Mực nước các sông ở Quảng Trị đến TP Huế đang xuống; sông Thạch Hãn dưới BĐ3 0,72m, sông Bồ trên BĐ1; các sông ở Hà Tĩnh dưới mức BĐ1 và đang lên. Dự báo từ nay đến 16/9, các sông từ Thanh Hóa đến TP. Huế có khả năng xuất hiện lũ; sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh) có thể lên BĐ2-BĐ3; sông Thạch Hãn tiếp tục xuống ở mức BĐ1-BĐ2; các sông khác phổ biến BĐ1-BĐ2, có nơi trên BĐ2.

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trong ngày hôm nay, các khu vực phía tây tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị được cảnh báo ở mức nguy cơ cao đến rất cao, tập trung chủ yếu tại vùng núi, sườn dốc và những nơi đã có mưa lớn kéo dài.

Hơn 700 hộ dân phải di dời do mưa lũ

Sáng ngày 14/9, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do mưa lũ ở các địa phương.

Tối 13/9, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực phía Tây tỉnh Quảng Trị. Dự báo sáng nay vùng áp thấp di chuyển sâu vào đất liền, sang khu vực Trung Lào suy yếu và tan dần.

Từ sáng sớm ngày 14/9 đến đêm 15/9, khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Hà Tĩnh: Mưa phổ biến từ 150-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm. Các nơi khác thuộc đồng bằng Bắc Bộ và phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Hà Tĩnh mưa phổ biến từ 100-180mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Mưa lớn tiếp tục gây thiệt hại cho các địa phương. Ảnh: B.N

Từ chiều tối ngày 14/9 đến đêm 15/9, khu vực trung du Bắc Bộ và phía Nam các tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai: mưa phổ biến từ 50- 100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm

Theo thông tin nhanh từ trực ban các tỉnh/TP: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, tính đến 6h sáng ngày 14/9, mưa lũ làm 9 nhà bị hư hỏng (Quảng Trị 5; Huế 4); 591 nhà bị ngập (Quảng Trị); Tổ chức d dời 712 hộ đến nơi tránh trú an toàn (Quảng Trị 663; Huế 5; Đà Nẵng 44).

Về ngập lụt, 19 vị trí quốc lộ, đường tỉnh bị ngập gây tắc giao thông (QL 9B, 15D, ĐT 588a, 586, 587 và 571 tại Quảng Trị; ĐT 17b tại Huế); 55 vị trí cầu tràn, ngầm tràn, đường liên thôn bị ngập lụt từ 0,2-0,8m, có nơi trên 01m gây chia cắt cục bộ. (Quảng Trị 43; Huế 12). Đến chiều 13/9, TP Huế nước đang rút, riêng trên địa bàn Phong Điền, Phong Dinh vẫn còn ngập.

Về đường thủy nội địa: Khoảng 14h ngày 13/9/2026, tại khu vực cầu đường sắt Mỹ Chánh (Km651+084 tuyến Bắc - Nam), xã Nam Hải Lăng, do mưa lớn, nước lũ sông Ô Giang lên cao, chảy xiết cuốn trôi 03 sà lan về hạ lưu và mắc kẹt tại khu vực cầu, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn công trình đường sắt, Quốc lộ 1 và đường thủy nội địa.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các địa phương thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về mưa lũ để tập trung ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, trọng tâm là khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Hà Tĩnh bảo đảm chủ động, hiệu quả, sát thực tế.

Theo dõi chặt chẽ mực nước các sông từ Thanh Hóa đến Huế,tăng cường cảnh báo đến chính quyền cơ sở và người dân về nguy cơ lũ lên nhanh, ngập sâu, chia cắt. Kiểm soát người và phương tiện qua lại tại các ngầm tràn, cầu tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết.

Chủ động rà soát phương án sơ tán, di dời dân cư tại các khu vực ven sông, vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất; sẵn sàng tổ chức di dời ngay người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Kiên quyết không để người dân ở lại các khu vực có nguy cơ cao.