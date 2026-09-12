Mỹ nghi ngờ Iran đứng sau vụ tấn công đường ống dẫn dầu của Ảrập Xêút

Theo Al Jazeera, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/9 đã đưa ra nhận định về cuộc xung đột Iran và tình hình Dải Gaza trong một cuộc họp báo ở Ireland.

"Cuộc xung đột với Iran sẽ sớm kết thúc. Tôi nghĩ là ngay sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11. Iran đang cố cầm cự lâu nhất có thể để gây khó khăn cho cuộc bầu cử. Nhưng tôi nghĩ người dân đã hiểu rõ điều đó. Khi cuộc xung đột chấm dứt, giá dầu sẽ giảm nhanh chóng", ông Trump cho biết.

Khi được hỏi liệu Iran có đứng sau vụ tấn công đường ống dẫn dầu Đông - Tây quan trọng của Ảrập Xêút hay không, Tổng thống Trump trả lời: "Có thể là họ".

Đường ống Đông - Tây vận chuyển dầu thô từ khu vực sản xuất dầu ở miền Đông Ảrập Xêút tới cảng Yanbu trên bờ Biển Đỏ. Tuyến đường này cho phép Ảrập Xêút xuất khẩu dầu mà không cần vận chuyển qua eo biển Hormuz, một trong những tuyến hàng hải chiến lược quan trọng nhất thế giới.

Đường ống dẫn dầu Đông - Tây của Ảrập Xêút bị tấn công. Ảnh: CNN

"Lực lượng Houthi đã liên hệ với chúng tôi. Họ không muốn Mỹ trực tiếp can dự sâu hơn và vẫn đang để cho phần lớn tàu thuyền đi qua Biển Đỏ. Chỉ có một quốc gia mà Houthi không mấy hài lòng và chúng tôi sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện đó", ông Trump nói thêm.

Cũng theo Tổng thống Trump, những nỗ lực của Mỹ tại Dải Gaza là "đáng kinh ngạc". "Mọi người biết đấy, chúng tôi đã dập tắt ngọn lửa xung đột ở Gaza và đưa các con tin trở về. Nếu nhìn vào Gaza hiện tại, đang có rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp được thiết lập. Điều đó khá đáng kinh ngạc. Tôi nghĩ chúng tôi đã làm rất tốt", ông Trump thông tin.

Liên quan tới tình tình tại eo biển Hormuz, nguồn tin của Financial Times (FT) ngày 12/9 tiết lộ rằng hải quân Mỹ đã yêu cầu các tàu dầu đi qua eo biển Hormuz theo khung thời gian cụ thể trong ngày để được bảo vệ tối đa.

"Kể từ đầu tháng 9, quân đội Mỹ đã giới hạn khoảng thời gian bảo vệ tại Hormuz xuống còn hai khung giờ cố định mỗi ngày. Dù không bắt buộc, nhưng tàu thuyền được khuyến cáo nên di chuyển vào khung thời gian cụ thể đó để được hỗ trợ tối đa. Việc di chuyển vào ban đêm không phải là thời điểm an toàn nhất", nguồn tin của FT cho hay.