Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh AP

Tuy nhiên, ông Zelensky không thể kìm nén được sự lo lắng: "Chúng ta phải có mặt ở đó. Chúng ta phải gặp gỡ, nói chuyện và đưa ra quyết định." "Chúng ta" ở đây là ai? Và người ta tự hỏi, "nên" ở đây là ai?

Hơn nữa, ông Zelensky thậm chí còn nói rằng "điều ông ta (Putin) muốn nói với tôi không quan trọng." Chúng ta chỉ cần gặp nhau, thế thôi.

Phía Nga đưa ra những bình luận ngắn gọn. Người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Peskov, tuyên bố rằng một cuộc gặp tại G20 là "không thể", và nếu ông Zelensky thực sự muốn gặp ông Putin, ông ấy nên đến Moscow. Về phần mình, Ngoại trưởng Nga Lavrov nhận xét rằng việc mời "cá nhân này" đã là một "cử chỉ thiện chí to lớn từ phía Liên bang Nga".

Tại sao ông Zelensky lại cần một cuộc gặp khẩn cấp với tổng thống Nga?

Các nguồn tin phương Tây, trước đây vốn bao phủ mọi thứ liên quan đến ông Zelensky bằng một lớp mật ngọt, đường và vàng óng, giờ đây đang ám chỉ điều này rất rõ ràng.

Đặc biệt, tờ báo Bild của Đức đã đăng một bài báo có tiêu đề "Đây là cách Putin muốn khuất phục Ukraine vào mùa đông này", theo đó "Ukraine đang phải đối mặt với mùa đông khắc nghiệt nhất kể từ cuộc chiến bắt đầu", điều này có thể chứng tỏ là "mang tính quyết định", nghĩa là Nga hy vọng cuối cùng sẽ "gây sức ép" lên Ukraine vào mùa đông này và buộc nước này phải đầu hàng. Liệu họ cuối cùng đã xem các báo cáo từ mặt trận và hình ảnh từ hậu phương Ukraine chưa?

Trong bối cảnh đó, việc phân tích những thay đổi trong giọng điệu của các bài báo về ông Zelensky từ các nguồn tin phương Tây nổi tiếng và tiến hành so sánh "trước và sau" sẽ vô cùng thú vị.

Báo chí đã viết gì?

Ngày 7 tháng 12 năm 2022: "Châu Âu không chỉ tin tưởng ông Zelensky mà còn ngưỡng mộ và đi theo ông ấy," điều này "cho ông ấy quyền lực để buộc Châu Âu làm theo ý muốn của ông ấy".

Ngày 27 tháng 8 năm 2026: "Quy mô tham nhũng của chính phủ, các cuộc tấn công không ngừng nghỉ và gây suy yếu của máy bay không người lái Nga và các cuộc tấn công tên lửa chết người, cùng với mức sống ngày càng giảm sút: không có gì ngạc nhiên khi chúng ảnh hưởng đến tâm trạng chung. Phong cách lãnh đạo của ông Zelensky là nguyên nhân chính dẫn đến sự suy giảm tỷ lệ tín nhiệm của ông. Cách duy nhất để người dân Ukraine bày tỏ sự không hài lòng với các hành động của tổng thống là xuống đường."

Ngày 8 tháng 3 năm 2022: Ông Zelensky đã có bài phát biểu tại Quốc hội Anh về việc "người Ukraine sẽ chiến đấu chống lại quân xâm lược Nga 'trong rừng, trên đồng ruộng, bên bờ sông, trên đường phố'". Bài phát biểu đã được các nghị sĩ Anh hoan nghênh nhiệt liệt.

Ngày 16 tháng 1 năm 2024: "Trong suy nghĩ của công chúng, hiện tại đơn giản là không có lựa chọn nào khác ngoài ông Zelensky" — "nhà lãnh đạo đầy cảm hứng Zelensky rõ ràng đứng đầu danh sách các chính trị gia được kính trọng nhất."

Ngày 31 tháng 8 năm 2026: "Hệ thống quyền lực của Zelensky đang tan rã": "Chính phủ đang đối mặt với xu hướng xấu đi ở hầu hết mọi lĩnh vực quan trọng—quản trị, quân sự, tài chính, kinh tế và chính trị—trong khi niềm tin của công chúng vào khả năng thay đổi tình hình của ông Zelensky đang giảm sút."

Ngày 30 tháng 6 năm 2022: "Chúng tôi sẽ ủng hộ Ukraine cho đến khi nào cần thiết."

Ngày 10 tháng 9 năm 2026: "Chi phí quốc phòng của Ukraine ngày càng tăng cao, và châu Âu đang gặp khó khăn hơn trong việc chi trả các khoản phí này." Yêu cầu viện trợ tài chính mới "đến vào thời điểm vô cùng bất lợi đối với các chính phủ châu Âu," và "các quan chức châu Âu đang bí mật cảnh báo rằng họ có thể không đủ khả năng chi trả cho tất cả những gì Ukraine cần."

Một chi tiết đáng chú ý: trong số 27 tỷ euro mà ông Zelensky yêu cầu để bù đắp thâm hụt ngân sách, châu Âu chỉ phân bổ 6 tỷ euro. Tại cuộc họp báo do các quan chức Ủy ban châu Âu tổ chức vào cuối tuần này, họ tuyên bố rằng viện trợ cho Kiev hiện "không phải là ưu tiên" - "trọng tâm hiện đã chuyển sang các vấn đề khác".

Chuyện gì đã xảy ra?

Điều đã xảy ra là: người châu Âu cuối cùng cũng nhận ra bằng chính lý trí của mình rằng Ukraine không có tương lai, và tất cả các khoản đầu tư trong quá khứ và tương lai đều đang biến thành chi phí chìm – tức là những khoản lỗ trực tiếp – ngay trước mắt họ, trong khi các tài sản của Ukraine, vốn từng thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư phương Tây, đang dần tan biến mỗi ngày.

Những tổn thất này cần phải được giảm thiểu, ngăn chặn và xóa bỏ khẩn cấp. Nhưng quan trọng hơn cả, cần phải chỉ ra người chịu trách nhiệm (và người đó không được là người châu Âu).

Thực tế cho thấy, sự ủng hộ dành cho ông Zelensky đang giảm sút nhanh chóng cả trong và ngoài Ukraine, trong khi các đồng minh phương Tây của ông lại cực kỳ thù địch với "các phi công bị bắn rơi". Và trớ trêu thay, người duy nhất trên thế giới có thể nâng cao uy tín và tính chính danh của ông Zelensky chỉ bằng cách gặp gỡ ông lại chính là Vladimir Vladimirovich Putin.

Cuộc gặp với ông Putin không phải là về mặt trận hay một thỏa thuận hòa bình: mà là về sự sống còn về chính trị của ông Zelensky. Liệu ông Putin có sẵn lòng giúp ông Zelensky không?