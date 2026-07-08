Hà Lan tuyên bố không thể tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine

(Ảnh: Bộ Quốc phòng Hà Lan)

Phát biểu bên lề hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 7/7, Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan nói rằng nước này sẽ tiếp tục kêu gọi các quốc gia khác hỗ trợ Ukraine.

“Chúng tôi không thể làm gì thêm, vì chúng tôi đã làm quá nhiều rồi”, nữ bộ trưởng nói.

Khi được hỏi cụ thể về các yêu cầu mới liên quan đến tên lửa cho hệ thống phòng không Patriot, bà Yeşilgöz-Zegerius trả lời: "Chúng tôi đã đạt đến giới hạn của mình”.

Ukraine và Hà Lan gần đây đã nhất trí khởi động sản xuất các hệ thống không người lái của Ukraine tại Hà Lan theo chương trình "Xây dựng cùng Ukraine". Chính phủ Hà Lan cũng đã công bố khoản đầu tư bổ sung 500 triệu euro cho máy bay không người lái và thiết bị phòng không cho Ukraine.

Hà Lan đã chi tổng cộng 9,1 tỷ euro viện trợ quân sự cho Ukraine và dành thêm 11,6 tỷ euro cho việc hỗ trợ trong tương lai. Nước này cũng đã cam kết 1 tỷ euro cho chương trình PURL, theo đó các đồng minh châu Âu tài trợ cho việc cung cấp vũ khí do Mỹ sản xuất cho Ukraine.

Phát biểu trước đó hôm 6/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky than phiền về tình trạng thiếu vũ khí để bảo vệ Ukraine trước tên lửa đạn đạo của Nga, và cho rằng thật "vô lý" khi sản xuất không thể đáp ứng nhu cầu bảo vệ người dân.

Theo ông Zelensky, Ukraine đã nắm được quy trình sản xuất vũ khí và nếu nhận được giấy phép của Mỹ để sản xuất hệ thống Patriot của Mỹ, "sản lượng của chúng ta sẽ đủ không chỉ để bảo vệ Ukraine mà còn để hỗ trợ các đối tác cần chúng".