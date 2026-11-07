Tổng thư ký NATO đưa ra tuyên bố gay gắt về lãnh thổ Ukraine

Binh sĩ Ukraine. Ảnh: Quân đội Ukraine.

Trong một chương trình trò chuyện trên truyền hình Hà Lan Pauw & De Wit, ông Rutte được hỏi liệu bên nào có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến hay không, Tổng thư ký NATO đã trả lời là không và Ukraine khó giành lại được lãnh thổ của mình.

"Rất khó có khả năng bất kỳ ai sẽ giành được chiến thắng hoàn toàn trong cuộc chiến này. Chúng ta chỉ có thể hy vọng rằng cuộc chiến này sẽ kết thúc, mặc dù khó có khả năng Ukraine sẽ giành lại được toàn bộ lãnh thổ của mình".

Ông nhấn mạnh, các điều khoản mà Ukraine sẵn sàng chấp nhận trong một thỏa thuận khả thi hoàn toàn "là quyết định của riêng họ": "Chỉ có ông Zelensky và chính phủ của ông ấy mới có thể đưa ra quyết định như vậy thay mặt cho người dân Ukraine. Tuy nhiên, những cuộc chiến như vậy luôn kết thúc bằng một thỏa thuận hòa bình, và điều đó thường bao gồm sự thỏa hiệp" - ông Rutte tuyên bố.

Ông Rutte cũng bày tỏ "sự ngưỡng mộ sâu sắc" đối với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy và cho biết hai người tham vấn hàng tuần.

Tổng thư ký NATO cũng nhấn mạnh rằng việc Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin duy trì "quan hệ tốt đẹp" là rất quan trọng.

Thừa nhận châu Âu chi nhiều tiền mua dầu Nga hơn Mỹ

Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thư ký NATO cũng nói rằng các quốc gia châu Âu đang chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump về thỏa thuận dầu diesel bất ngờ với Nga ngay cả khi họ đang trả cho Moscow hàng tỉ đô la để tiếp tục được cung cấp năng lượng.

Ông Rutte thừa nhận rằng một số quốc gia châu Âu đã "hoảng loạn" trước thỏa thuận giữa Nga và Mỹ hồi tháng trước, đồng thời thừa nhận bản thân ông cũng "ngại ngùng một lúc".

Tuy nhiên, ông chỉ ra rằng châu Âu vẫn tiếp tục giao dịch năng lượng với Nga bất chấp các lệnh trừng phạt kinh tế sâu rộng và cam kết giảm sự phụ thuộc vào Moscow.

“Trong khi đó, nửa đầu năm nay, châu Âu đã mua 6 tỷ euro khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Nga. Con số đó lớn hơn nhiều so với lợi nhuận mà thỏa thuận dầu diesel mang lại. Vì vậy, châu Âu cũng chẳng phải là thánh thiện” - ông Rutte nói.

Khi được hỏi về những lời chỉ trích cho rằng thỏa thuận dầu diesel sẽ cung cấp tiền cho Moscow để tài trợ cho quân đội của họ, Rutte đáp lại: "Liệu vũ khí có đến từ 6 tỷ euro mà châu Âu chi cho khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) không?"

Tuy nhiên, Rutte cho biết ông hiểu những lo ngại của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về thỏa thuận này, nhưng lập luận rằng hiện chỉ có Washington mới có thể cung cấp một số hỗ trợ quân sự quan trọng mà Ukraine cần, bao gồm cả tên lửa đánh chặn Patriot do Mỹ sản xuất.

Ông Rutte cũng bảo vệ tầm quan trọng của việc duy trì quan hệ trực tiếp giữa Washington và Moscow, viện dẫn kho vũ khí hạt nhân khổng lồ của cả hai bên. “Chúng ta đã trải qua cuộc khủng hoảng Cuba vào những năm 1960 khi đường dây nóng đó chưa tồn tại, và thế giới đã đứng trước bờ vực của một cuộc chiến tranh hạt nhân”, ông Rutte nói. “Điều quan trọng là hai bên phải có mối quan hệ tốt đẹp”.

Ông Trump đã công bố thỏa thuận cung cấp dầu diesel sau cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 9/10. Moscow cam kết cung cấp ngay lập tức hơn 300.000 tấn, thêm 500.000 tấn vào tháng 11 và 1 triệu tấn sau đó, cùng với khả năng cung cấp thêm 3 triệu tấn nữa. Mặc dù các quan chức Nga cho biết giá cả là “vấn đề của các cuộc đàm phán thương mại”, một số ước tính cho rằng tổng giá trị của thỏa thuận lên tới vài tỉ đô la.

Thỏa thuận về dầu diesel đã vấp phải sự chỉ trích dữ dội từ ông Zelensky, ông gọi đó là một “quyết định yếu kém”, trong khi người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Kaja Kallas, cho rằng thỏa thuận này sẽ cung cấp cho Moscow “nhiều nguồn thu hơn để tiến hành chiến tranh”. Sau đó, ông Trump đã đáp trả bằng cách gợi ý rằng Ukraine nên có một nhà lãnh đạo mới sẵn sàng ký hiệp ước hòa bình với Moscow, đồng thời gây áp lực buộc ông Zelensky ngừng các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga.

Mặc dù đã cam kết hoàn toàn chấm dứt sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga vào năm 2027, các quốc gia EU đã mua lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) trị giá ước tính 5,96 tỷ euro từ dự án Yamal của Nga trong 6 tháng đầu năm 2026, và con số này tăng lên 7,88 tỷ euro vào cuối tháng Chín.

Tháng trước, Phó Thủ tướng Nga Aleksandr Novak ước tính rằng khối này đã chi hơn 320 tỉ USD cho năng lượng của Nga kể từ khi cuộc xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022, bất chấp tuyên bố đã giảm mạnh nhập khẩu.