Cây sao gãy đổ, đè mái tiệm thuốc ở TP HCM

Khoảng 20h, mưa lớn kèm gió mạnh trút xuống khu vực phía bắc TP HCM, thuộc Bình Dương cũ. Gió quật ngã một số cây xanh và biển quảng cáo ở phường Chánh Hiệp.

Hiện trường cây xanh gãy đổ. Ảnh: Thái Hà

Tại ngã ba đường Nguyễn Chí Thanh và Phan Đăng Lưu, một cây sao cao khoảng 20 m, tán rộng bất ngờ gãy ngang thân. Phần ngọn đổ vào tiệm thuốc bên đường, làm hư hỏng mái. Thời điểm xảy ra sự cố, khu vực không có người qua lại nên không ai bị thương.

Theo người dân địa phương, cây đổ vào phía trong vỉa hè. Một phần thân cây được dây điện giữ lại nên không gây thiệt hại lớn cho nhà dân. "Những ngày qua khu vực Chánh Hiệp nắng nóng, nay mới có mưa thì kèm gió mạnh", anh Hùng nói.

Sau sự cố, lực lượng chức năng huy động máy móc đến giải phóng hiện trường và xử lý cây đổ.