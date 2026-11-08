Hà Nội rét 16-18 độ trong đợt không khí lạnh lần này

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (8/11), bộ phận không khí lạnh mạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; nhiệt độ lúc 01 giờ phổ biến từ 23-26 độ.

Khoảng chiều tối và tối 8/11, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3-4; vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Ở khu vực vùng núi Bắc Bộ từ đêm 8/11 trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm; các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 9/11 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ.

Khu vực Hà Nội: tối và đêm 8/11 có ảnh hưởng của không khí lạnh. Từ chiều tối ngày 8/11 đến sáng 9/11 có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ ngày 9/11, trời chuyển rét.

Hà Nội chuyển mưa lạnh từ chiều tối nay. Ảnh: Tuấn Anh

Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc cấp 3-4; vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Ở khu vực vùng núi Bắc Bộ từ đêm 8/11 trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm; các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 9/11 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C. Đây là đợt rét diện rộng đầu tiên trong năm 2026.

Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ cho biết, ngày 8/11, Hà Nội mưa rào rải rác, có nơi có dông, lượng mưa phổ biến dưới 10mm. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, riêng phía Tây thành phố 22-24 độ C. Ban ngày, nhiệt độ cao nhất ở trung tâm 29-31 độ C, các khu vực còn lại 28-30 độ C.

Khoảng tối và đêm 8/11, không khí lạnh ảnh hưởng mạnh đến Hà Nội. Từ chiều tối 8 đến sáng 9/11, Hà Nội có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ mưa to, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3. Lượng mưa đêm 8 và ngày 9/11 phổ biến 10-30mm, riêng phía Bắc 10-20mm.

Từ ngày 9/11, Hà Nội chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất đêm 8 và ngày 9/11 ở khu vực trung tâm và phía Nam thành phố 18-20 độ C, phía Bắc và các địa bàn Ba Vì, Sơn Tây, Hòa Lạc, Xuân Mai 17-19 độ C. Nhiệt độ thấp nhất cả đợt tại Hà Nội dự báo xuống 16-18 độ C. Những ngày sau, Hà Nội có lúc hửng nắng vào ban ngày, đêm và sáng trời lạnh, có hôm trời rét. Riêng đêm 12 và ngày 13-11 có mưa rào rải rác.

Trên biển, từ tối và đêm 8/11, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh lên cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao từ 2,0-4,0m; biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao từ 4,0-6,0m; biển động mạnh. Từ ngày 09/11, vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 3,0-5,0m; biển động mạnh.

Từ chiều tối 8/11 đến sáng 9/11, ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc tỉnh Nghệ An có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ khoảng đêm 8/11 đến đêm 11/11, khu vực từ phía Nam tỉnh Nghệ An đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 8/11:

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất 29-31 độ. Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ. Có mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ. Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.