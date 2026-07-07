Ba Lan truy tìm người hé lộ việc chuyển giao vũ khí bí mật cho Ukraine

Theo đài RT, tranh cãi nổ ra cuối tuần trước sau khi một số tài khoản mạng xã hội Ba Lan cho biết Warsaw hồi tháng 3 đã âm thầm chuyển giao các tên lửa đánh chặn Patriot PAC-3 do Mỹ sản xuất cho Kiev mà không có sự chấp thuận của Quốc hội Ba Lan hoặc thông báo cho công chúng.

Bệ phóng tên lửa phòng không Patriot PAC-3. Ảnh: militarnyi.com

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak thuộc đảng đối lập Luật pháp và Công lý (PiS) đã ủng hộ những người tố giác, lên án việc chuyển giao vũ khí bí mật là động thái làm suy yếu hệ thống phòng không của đất nước.

Phát biểu tại một cuộc họp báo hôm 6/7, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan đương nhiệm Kosiniak-Kamysz xác nhận nước này đã cung cấp tên lửa đánh chặn Patriot PAC-3 từ kho dự trữ của mình cho Ukraine theo yêu cầu của Tổng thư ký NATO Mark Rutte. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh lô vũ khí này quá nhỏ để có thể ảnh hưởng đáng kể đến hệ thống phòng không của Ba Lan.

“Sau khi tham vấn Thủ tướng Donald Tusk, trong khi vẫn giữ trách nhiệm đối với dư luận và phù hợp với các quy định pháp luật, tôi đã ra lệnh giải mật tất cả các khoản viện trợ dành cho Ukraine trong giai đoạn 2022 - 2026”, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan đương nhiệm viết trên mạng xã hội X.

Ông Kosiniak-Kamysz cho biết thêm ông đã chỉ thị cho Cơ quan phản gián quân sự Ba Lan điều tra những người đã “cố tình tìm cách tiết lộ bí mật nhà nước”. Quan chức này lưu ý viện trợ quân sự của Warsaw cho Kiev bắt đầu dưới thời chính phủ PiS trước đây, khi ông Blaszczak còn lãnh đạo Bộ Quốc phòng Ba Lan từ năm 2018 - 2023.

Việc chuyển giao diễn ra trong bối cảnh áp lực ngày càng gia tăng đối với nguồn cung tên lửa Patriot. Theo Viện Nghiên cứu chính sách đối ngoại (FPRI) có trụ sở tại Mỹ, các nước NATO đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt khoảng 4.300 tên lửa đánh chặn Patriot, tương đương khoảng 7 năm sản xuất theo tốc độ chế tạo năm 2025, sau khi kho dự trữ của Mỹ bị cạn kiệt nghiêm trọng trong cuộc xung đột với Iran.