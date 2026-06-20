Giám đốc tình báo tiết lộ tin 'động trời' về chuyên gia phòng Covid-19 số một nước Mỹ

Trong động thái cuối cùng trước khi khép lại nhiệm kỳ Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ, bà Tulsi Gabbard hôm 18/6 đã chính thức công bố một loạt tài liệu và hồ sơ liên lạc mật chưa từng được tiết lộ trước đây.

Những tài liệu giải mật này trực tiếp cáo buộc ông Anthony Fauci, cựu Giám đốc Viện Quốc gia Mỹ về Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm (NIAID), đã sử dụng hàng triệu USD từ nguồn tiền thuế của người dân Mỹ để tài trợ cho các nghiên cứu tăng chức năng trên virus corona có nguồn gốc từ dơi tại Viện Virus học Vũ Hán (Trung Quốc).

Đây cũng chính là công trình nghiên cứu mà nhiều bên tin rằng là nguồn cơn dẫn đến sự cố rò rỉ vô tình từ phòng thí nghiệm, châm ngòi cho đại dịch Covid-19 trên toàn cầu.

Cựu Giám đốc Viện Quốc gia Mỹ về Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Anthony Fauci. Ảnh: Getty Images

Theo thông tin chính thức từ Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ (ODNI), cuộc rà soát giải mật kéo dài suốt 1 năm qua dưới sự chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump nhằm tăng cường tính minh bạch đã phơi bày tầm ảnh hưởng trực tiếp của ông Fauci trong việc thao túng các đánh giá tình báo về nguồn gốc virus corona.

Cụ thể, tài liệu cho thấy cựu giám đốc NIAID đã cấu kết với các lãnh đạo mang tư tưởng chính trị hóa trong cộng đồng tình báo để dập tắt mọi thông tin bất lợi liên quan đến hoạt động của bản thân cũng như giả thuyết virus corona lọt ra từ phòng thí nghiệm, đồng thời che giấu vai trò của Mỹ trong việc điều hành và rót vốn cho các nghiên cứu nguy hiểm này.

Nhờ mối quan hệ mật thiết với giới tình báo, ông Fauci đã thâu tóm nhiều vai trò then chốt, từ việc cấp vốn cho các dự án nghiên cứu rủi ro liên kết với các tập đoàn dược phẩm lớn phục vụ mục tiêu phát triển vaccine phổ quát trị giá hàng nghìn tỷ USD, cho tới việc đứng sau hậu trường sử dụng các chuyên gia do chính mình tuyển chọn để hướng cộng đồng tình báo ngả về giả thuyết virus corona tiến hóa tự nhiên từ động vật.

Không dừng lại ở đó, vị chuyên gia này còn cài cắm những nhà khoa học nhận tài trợ từ NIAID vào làm cố vấn cho các cơ quan tình báo, tạo nên một quy trình báo cáo khép kín. Những đánh giá mang tính áp đặt này sau đó lại được mang ra trích dẫn công khai như một sự đồng thuận khoa học độc lập, nhằm bác bỏ hoàn toàn giả thuyết rò rỉ phòng thí nghiệm.

Kết quả rà soát hàng trăm e-mail cho thấy, các cơ quan tình báo gần như đã tiếp thu vô điều kiện mọi khuyến nghị của ông Fauci, trong khi tiếng nói của những chuyên gia có quan điểm trái chiều đều bị gạt sang một bên.

Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard. Ảnh: Win McNamee/Getty Images

Đáng chú ý, những tài liệu mới được công bố này hoàn toàn mâu thuẫn với lời khai của ông Fauci trước Ủy ban Chọn lọc về Đại dịch Covid-19 thuộc Hạ viện Mỹ vào năm 2024.

Vào thời điểm đó, khi bị chất vấn dưới lời thề về việc liệu ông có từng trao đổi với các cơ quan tình báo như FBI, CIA, DIA hay bất kỳ cơ quan nào của Mỹ về các nghiên cứu virus trước, trong hay sau đại dịch hay không, cựu Giám đốc NIAID đã tìm cách né tránh và sau đó khẳng định sai sự thật rằng điều đó không nằm trong hiểu biết của ông về Covid-19.

Bên cạnh đó, lời khai từ nhiều nhân chứng tố giác trong nội bộ ngành tình báo cũng vạch trần việc những nhà phân tích ủng hộ giả thuyết virus corona rò rỉ từ phòng thí nghiệm đã phải đối mặt với nguy cơ bị trả thù, cô lập và sự nghiệp bị hủy hoại nặng nề. Điển hình trong số này là trường hợp một nhà thầu bị sa thải chỉ vài ngày sau khi gửi đơn tố cáo lên ODNI.

Một số trường hợp khác còn cho thấy, cấp lãnh đạo đã nhắc nhở các nhà phân tích rằng cơ hội thăng tiến của họ phụ thuộc hoàn toàn vào việc đồng tình với kết luận đã bị thao túng. Giới lãnh đạo cấp cao thậm chí còn dựng lên các rào cản bằng cách xóa bỏ tính ẩn danh trong quy trình tố cáo và ép buộc phải có quản lý hoặc luật sư hiện diện tại các cuộc họp, tạo nên một bầu không khí đe dọa.

Các thủy thủ điều trị cho bệnh nhân Covid-19 trên bệnh viện lưu động USNS Mercy hồi tháng 3/2020. Ảnh: Getty Images

Hiện tại, bà Gabbard đã chuyển toàn bộ hồ sơ tố cáo này sang Tổng thanh tra Cộng đồng Tình báo để tiếp tục xem xét và điều tra làm rõ. Bà khẳng định mạnh mẽ rằng người dân Mỹ hoàn toàn xứng đáng được biết sự thật, cần sự minh bạch và một cơ chế chịu trách nhiệm rõ ràng sau nhiều năm bị bủa vây bởi những lời dối trá, kiểm duyệt và bưng bít thông tin.

Theo vị Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ sắp mãn nhiệm, những chiêu trò che đậy sự thật này xuất phát từ "sổ tay của nhà nước ngầm", khi những nhà lãnh đạo bị chính trị hóa như ông Fauci tìm cách che giấu sai lầm của chính mình, thao túng thông tin tình báo, lừa dối Quốc hội và làm suy yếu một vị tổng thống đắc cử bằng cách chặn đứng nguồn tiếp cận các sự kiện cốt lõi vốn vô cùng cần thiết để bảo vệ an toàn cho đất nước.