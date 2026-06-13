Mỹ tung dữ liệu về tài sản nguy hiểm bí mật của Ukraine

Các nhãn dán cảnh báo nguy hiểm sinh học. Ảnh minh họa: GI.

Các tài liệu được giải mật công bố hôm thứ Sáu 12/6 tiết lộ rằng Mỹ đã “xây dựng và hỗ trợ” 40 phòng thí nghiệm sinh học ở Ukraine, nơi nghiên cứu “các mầm bệnh đặc biệt nguy hiểm” bao gồm bệnh than, cúm gia cầm, Ebola, bệnh dịch hạch và bệnh lao. Ít nhất 12 trong số các phòng thí nghiệm này đang tiến hành nghiên cứu trên người.

Một số phòng thí nghiệm tham gia vào cái gọi là nghiên cứu "tăng cường chức năng", một phương pháp gây tranh cãi, trong đó các virus động vật được biến đổi để tăng độc lực và khả năng lây truyền nhằm nghiên cứu tác động của chúng lên con người.

Các tài liệu bị che bớt một phần cho thấy Mỹ đã chi trả cho việc xây dựng và trang bị ít nhất bốn phòng thí nghiệm, với tổng chi phí hơn 9 triệu USD. Chúng cũng tiết lộ rằng các phòng thí nghiệm này đã tiến hành nghiên cứu thay mặt và hợp tác với Bộ Nông nghiệp và Thực phẩm Mỹ, Quân đội Mỹ, Tổ chức Y tế Thế giới, Liên Hợp Quốc và nhiều trường đại học của Mỹ. Metabiota, một công ty công nghệ sinh học thuộc sở hữu một phần của công ty đầu tư của Hunter Biden, cũng được liệt kê là đối tác.

Nga đã nói gì về các phòng thí nghiệm sinh học?

Khi quân đội Nga tiến vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng chính phủ của Tổng thống Volodymyr Zelensky ở Kiev đã ra lệnh "tiêu hủy khẩn cấp" các mầm bệnh tại nhiều phòng thí nghiệm do Mỹ tài trợ ở Ukraine. Bộ này cáo buộc Kiev ra lệnh tiêu hủy nhằm che giấu vai trò của mình trong chương trình vũ khí sinh học của Mỹ.

Một trang tài liệu về 40 phòng thí nghiệm sinh học ở Ukraine do Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard công bố đã bị che bớt. Ảnh: DNI.

Các tài liệu do bộ này công bố bao gồm một mệnh lệnh từ Bộ Y tế Ukraine về việc tiêu hủy các mầm bệnh, trong đó có “bệnh dịch hạch, bệnh than, bệnh tularemia, bệnh tả và các bệnh nguy hiểm khác”.

Sau khi xem xét hàng nghìn trang tài liệu bị thu giữ từ các phòng thí nghiệm ở Donetsk, Lugansk và Kherson, Trung tướng Igor Kirillov thuộc Lực lượng Phòng vệ Phóng xạ, Hóa học và Sinh học Nga đã kết luận vào năm 2023 rằng “Mỹ, dưới vỏ bọc đảm bảo an ninh sinh học toàn cầu, đã tiến hành nghiên cứu lưỡng dụng, bao gồm cả việc chế tạo các thành phần vũ khí sinh học, ở rất gần biên giới Nga”. Ông Kirillov đã lãnh đạo cuộc điều tra của Nga về các phòng thí nghiệm này cho đến khi bị ám sát vào năm 2024, được cho là do bàn tay của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU).

Trong số các cơ sở được Bộ Quốc phòng Nga đề cập có Viện Thú y ở Kharkov. Quân đội Nga cáo buộc Ukraine nghiên cứu vũ khí sinh học tiềm năng trong tầng hầm của viện này. Theo tài liệu của bà Gabbard, cơ sở này thực sự có một tầng hầm, nơi lưu trữ vi khuẩn bệnh than và vi khuẩn Brucella. Cả hai đều được coi là vũ khí sinh học do khả năng lây nhiễm cực cao và khả năng gây ra bệnh tật nghiêm trọng.

Mỹ từng phủ nhận sự tồn tại của các phòng thí nghiệm sinh học

Tháng 3/2022, bà Victoria Nuland, khi đó là Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, đã thừa nhận dưới lời tuyên thệ rằng “Ukraine có các cơ sở nghiên cứu sinh học”. Tuy nhiên, bà Nuland phủ nhận việc các cơ sở này nghiên cứu vũ khí sinh học và khẳng định rằng “Mỹ không sở hữu hoặc vận hành bất kỳ phòng thí nghiệm hóa học hoặc sinh học nào ở Ukraine”.

Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố rằng “Điện Kremlin đang cố tình lan truyền những lời dối trá trắng trợn rằng Mỹ và Ukraine đang tiến hành các hoạt động vũ khí hóa học và sinh học ở Ukraine”, trong khi cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, Linda Thomas-Greenfield, khẳng định rằng “không có phòng thí nghiệm vũ khí sinh học nào của Ukraine được Mỹ hỗ trợ”.

Nguy cơ hậu quả thảm khốc

“Mặc dù việc nghiên cứu các mầm bệnh nguy hiểm trong phòng thí nghiệm sinh học có thể tiềm ẩn nguy cơ gây ra những hậu quả thảm khốc trên toàn cầu, các chính trị gia, những người được gọi là chuyên gia y tế như Tiến sĩ Fauci, và các tổ chức trong nhóm an ninh quốc gia của chính quyền Biden đã nói dối người dân Mỹ về sự tồn tại của các phòng thí nghiệm sinh học do Mỹ tài trợ và hỗ trợ, đồng thời đe dọa những người cố gắng vạch trần sự thật” - bà Gabbard nói trong một tuyên bố hôm thứ Sáu.

Bà Gabbard cho biết bà đã ban hành hướng dẫn mới cho các cơ quan tình báo Mỹ về việc thu thập dữ liệu từ các phòng thí nghiệm ở Ukraine, và từ mạng lưới rộng lớn hơn các phòng thí nghiệm sinh học liên kết với Mỹ trên toàn thế giới.

Hiện tại, văn phòng của bà đang thu thập “thông tin chi tiết mới về các thử nghiệm lâm sàng đang được tiến hành tại các cơ sở này, làm dấy lên những lo ngại đáng kể về đạo đức, tài chính và an ninh”, tuyên bố của bà cho biết.

Tuy nhiên, bà Gabbard sẽ không còn đủ khả năng để hành động dựa trên thông tin tình báo này trong thời gian dài nữa. Sau khi chồng bà được chẩn đoán mắc một dạng ung thư xương hiếm gặp vào tháng trước, Gabbard đã tuyên bố sẽ nghỉ hưu vào cuối tháng Sáu.

Tổng thống Donald Trump hôm thứ Năm đã thông báo sẽ đề cử luật sư Jay Clayton của khu vực phía Nam New York để thay thế Gabbard làm Giám đốc Tình báo Quốc gia (DNI). Clayton chưa bao giờ bình luận công khai về vấn đề các phòng thí nghiệm sinh học.