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Khoảng 19h ngày 23/11, Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn rực sáng khi hệ thống đèn LED trang trí được vận hành thử. Khác với sắc vàng chủ đạo năm ngoái, đèn năm nay nổi bật với tông xanh, kết hợp nhiều màu sắc, tạo diện mạo mới cho công trình.

Linh mục Inhaxiô Hồ Văn Xuân, Tổng Đại diện Tổng Giáo phận TP HCM, cho biết hệ thống đèn được vận hành thử để kiểm tra trước khi hoàn thiện. Dự kiến, đèn sẽ được bật hằng đêm từ đầu tháng 12 đến đầu năm 2027, phục vụ người dân và du khách dịp Giáng sinh, năm mới.

Hệ thống đèn LED được bố trí bao quanh Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, với tổng chiều dài dây đèn khoảng 1.000 km, tương đương năm ngoái. Đèn sử dụng công nghệ LED ít tỏa nhiệt, nhằm hạn chế ảnh hưởng đến cây xanh và kết cấu công trình đang trùng tu, đồng thời tiết kiệm điện năng và chi phí vận hành.

Trần Nguyễn Thanh Tâm (áo trắng), ở phường Phú Nhuận, cùng bạn chụp ảnh trước Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn tối 23/11.

"Tôi bất ngờ khi thấy nhà thờ sáng đèn. Năm nay, ánh sáng rực rỡ hơn mọi năm", Tâm nói.

Người dân chụp ảnh bên Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, khu vực đầu đường sách Nguyễn Văn Bình, tối 23/11.

Hệ thống đèn LED bao quanh hai tháp chuông Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, tạo điểm nhấn rực rỡ khi lên đèn. Phía trước nhà thờ, đông đảo người dân, du khách tập trung tham quan, chụp ảnh và cầu nguyện.

Từ giữa tháng 11, các công nhân lắp đặt hệ thống đèn LED quanh Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, đến nay cơ bản hoàn thiện. Đây là năm thứ tư nhà thờ trang trí đèn đón Giáng sinh kể từ khi trùng tu năm 2017.

Nhà thờ Đức Bà được xây dựng năm 1877, hoàn thành năm 1880, là một trong những công trình kiến trúc biểu tượng của TP HCM. Sau hơn 130 năm sử dụng, nhiều hạng mục xuống cấp nên nhà thờ được trùng tu từ năm 2017, dự kiến hoàn thành năm 2027. Tháng 3/2026, hai thánh giá mạ vàng được lắp đặt trên đỉnh hai tháp kẽm cao 57 m.