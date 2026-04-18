Nhiều nhà khoa học hạt nhân Mỹ chết bí ẩn, ông Trump ra lệnh điều tra

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh điều tra về cái chết và sự mất tích bí ẩn của gần chục nhà khoa học Mỹ, những người có quyền tiếp cận một số bí mật hạt nhân và vũ trụ được bảo mật nghiêm ngặt nhất của quốc gia. Các vụ việc này đã làm dấy lên nhiều suy đoán trên mạng, từ hoạt động gián điệp nước ngoài đến việc chính phủ che giấu nghiên cứu UFO mật.

Phát biểu với các phóng viên hôm thứ Năm, ông Trump cho biết ông "vừa mới tham dự một cuộc họp về vấn đề này", và nhấn mạnh rằng "Đây là vấn đề khá nghiêm trọng".

“Tôi hy vọng đó là sự lựa chọn ngẫu nhiên, nhưng chúng ta sẽ biết trong vòng một tuần rưỡi tới. Một số người trong số họ là những nhân vật rất quan trọng, và chúng ta sẽ xem xét vấn đề này trong thời gian ngắn sắp tới”, ông Trump nói.

Từ năm 2023, ít nhất 10 cá nhân có liên quan đến nghiên cứu tiên tiến đã chết hoặc mất tích trong những hoàn cảnh khó hiểu. Trong số đó có:

Steven Garcia , 48 tuổi, một nhà thầu chính phủ tại Khu An ninh Quốc gia Kansas City, nơi sản xuất hơn 80% linh kiện phi hạt nhân cho vũ khí hạt nhân của Mỹ, đã biến mất khỏi nhà riêng ở Albuquerque vào tháng 8 năm 2025, chỉ để lại điện thoại, ví và chìa khóa, cùng một khẩu súng lục.

Thiếu tướng nghỉ hưu William McCasland, 68 tuổi, cựu chỉ huy Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Không quân tại Căn cứ Không quân Wright-Patterson, đã mất tích khỏi nhà riêng ở New Mexico vào tháng 2 năm 2026. Vợ ông nói với tổng đài 911 rằng ông "đã lên kế hoạch để không bị tìm thấy".

Anthony Chavez, một cựu nhân viên của Phòng thí nghiệm Quốc gia Los Alamos, và Melissa Casias, một trợ lý hành chính tại cùng phòng thí nghiệm vũ khí hạt nhân này, đều mất tích vào năm 2025, rời khỏi nhà bằng đường bộ và bỏ lại toàn bộ đồ đạc.

Monica Jacinto Reza , 60 tuổi, giám đốc tại Phòng thí nghiệm Động lực học Phản lực của NASA, đã mất tích khi đang đi bộ đường dài ở California vào tháng 6 năm 2025.

Theo báo cáo, hai nhà khoa học khác tại phòng thí nghiệm này cũng được cho là đã qua đời kể từ năm 2023: Frank Maiwald và Michael Hicks. Không có dấu hiệu phạm tội nào được đưa ra trong hai trường hợp sau, và nguyên nhân cái chết cũng chưa được công bố, theo tờ Daily Mail.

Nuno Loureiro, 47 tuổi, giám đốc Trung tâm Khoa học Plasma và Nhiệt hạch của MIT, đã bị bắn chết tại nhà riêng vào tháng 12 năm 2025.

Carl Grillmair, 67 tuổi, một nhà vật lý thiên văn tại Caltech, đã bị bắn chết trên hiên nhà vào tháng 2 năm 2026.

Thi thể của nhà khoa học nghiên cứu ung thư Jason Thomas, người mất tích, được cho là đã được tìm thấy trong một hồ ở Massachusetts vào tháng trước.

Một trường hợp thứ 11 cũng xuất hiện vào thứ Năm khi tờ Daily Mail đưa tin rằng Amy Eskridge, một nhà khoa học 34 tuổi được cho là đang nghiên cứu công nghệ chống trọng lực, đã được tìm thấy chết ở Alabama vào năm 2022 do tự bắn súng. Tuy nhiên, tờ báo này phát hiện ra rằng cả cảnh sát lẫn các nhà giám định y tế đều chưa công bố báo cáo điều tra công khai về vụ việc. Trước khi qua đời, Eskridge đã nói trên một podcast rằng tính mạng của cô đang gặp nguy hiểm.

Cựu trợ lý giám đốc FBI Chris Swecker trước đây đã nói với tờ Daily Mail rằng các vụ việc này cần được xem xét kỹ lưỡng, lưu ý rằng “tất cả đều đáng ngờ, và đây là những nhà khoa học đã làm việc trong lĩnh vực công nghệ quan trọng.”

Cho đến nay, các nhà chức trách vẫn chưa xác định được mối liên hệ nào giữa các trường hợp này.