Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard. Ảnh AP

“Rất tiếc, tôi phải nộp đơn từ chức, có hiệu lực từ ngày 30 tháng 6 năm 2026,” bà viết trong bức thư gửi tổng thống mà bà đã chia sẻ trên mạng xã hội. “Chồng tôi, Abraham, gần đây được chẩn đoán mắc một dạng ung thư xương cực kỳ hiếm gặp. Hiện tại, tôi phải tạm ngừng công tác công vụ để ở bên cạnh anh ấy và hoàn toàn ủng hộ anh ấy trong cuộc chiến này".

Tổng thống Trump viết trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social của mình rằng Gabbard sẽ được thay thế bởi Phó Giám đốc Tình báo Quốc gia hiện tại của bà, Aaron Lukas. "Tulsi đã làm một công việc tuyệt vời, và chúng ta sẽ nhớ bà ấy", tổng thống nói thêm.

Bà Gabbard là một cựu thành viên đảng Dân chủ, đã rời bỏ đảng và lên án các lãnh đạo của đảng là "những kẻ hiếu chiến theo chủ nghĩa tinh hoa" và những kẻ phân biệt chủng tộc chống người da trắng vào năm 2022. Gabbard ủng hộ ông Trump vào năm 2024, tuyên bố rằng chỉ có ông ấy mới có thể "đưa chúng ta trở lại từ bờ vực chiến tranh".

Theo các báo cáo truyền thông và tin đồn ở Washington, bà Gabbard đã bị ông Trump và các quan chức thân cận nhất của ông – trong đó có Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth – gạt ra ngoài lề trong khi các kế hoạch bắt cóc Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vào tháng Giêng và tấn công Iran vào tháng Hai được vạch ra.

Trước khi ủng hộ ông Trump, bà Gabbard là người phản đối mạnh mẽ chiến tranh với Iran và liên tục chỉ trích viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine. Bà từng viết trên Twitter năm 2022 rằng cuộc xung đột Nga-Ukraine “có thể dễ dàng tránh được nếu chính quyền Biden/NATO chỉ cần thừa nhận những mối quan ngại an ninh chính đáng của Nga”.

Chưa đầy hai tuần trước khi tin tức về việc bà từ chức được công bố, bà Gabbard đã nói với tờ New York Post rằng bà đang điều tra hơn 120 phòng thí nghiệm sinh học do Mỹ tài trợ trên toàn thế giới, trong đó hơn 40 phòng thí nghiệm ở Ukraine. Bà Gabbard cho biết nhóm của bà sẽ xác định xem các phòng thí nghiệm này có tham gia vào "nghiên cứu tăng cường chức năng nguy hiểm" hay không - tức là sửa đổi virus để làm cho chúng nguy hiểm hơn hoặc dễ lây lan hơn.

Bộ Quốc phòng Nga đã cảnh báo về sự tồn tại của các phòng thí nghiệm này từ đầu năm 2022, công bố các tài liệu tiết lộ rằng các phòng thí nghiệm này đang nghiên cứu "bệnh dịch hạch, bệnh than, bệnh tularemia, bệnh tả và các bệnh nguy hiểm khác".

Sau khi xem xét hàng nghìn trang tài liệu bị thu giữ từ các phòng thí nghiệm ở Donetsk, Lugansk và Kherson, Trung tướng Igor Kirillov thuộc Lực lượng Phòng vệ Phóng xạ, Hóa học và Sinh học Nga đã kết luận vào năm 2023 rằng “Mỹ, dưới vỏ bọc đảm bảo an ninh sinh học toàn cầu, đã tiến hành nghiên cứu lưỡng dụng, bao gồm cả việc chế tạo các thành phần vũ khí sinh học, ở vị trí rất gần biên giới Nga”.

Sự tồn tại của các phòng thí nghiệm này ban đầu bị chính phủ Mỹ bác bỏ như một thuyết âm mưu, mặc dù Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ lúc bấy giờ, Victoria Nuland, đã nói với các nhà lập pháp rằng "Ukraine có các cơ sở nghiên cứu sinh học", mà không thừa nhận rằng chúng được Mỹ tài trợ và vận hành.

Ông Kirillov đã lãnh đạo cuộc điều tra của Nga về các phòng thí nghiệm này cho đến khi ông bị ám sát vào năm 2024, được cho là do các cơ quan an ninh Ukraine thực hiện.