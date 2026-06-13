Mỹ công bố đợt tài liệu thứ 3 gây chấn động về UFO

Đợt tài liệu mới được tải lên trang web của Bộ Quốc phòng Mỹ vào ngày 12-6, trong đó có hàng loạt trường hợp không thể lý giải. Nhiều hình ảnh và video do người Mỹ gửi tới và quay bằng điện thoại thông minh.

Một báo cáo của FBI năm 2025 ghi nhận video do một công dân ở vùng Đông Bắc Mỹ quay lại. Theo lời nhân chứng, vật thể phát sáng lơ lửng trên sân sau nhà, có hình dạng "quả cầu màu đỏ rực" kích thước xấp xỉ một quả bóng rổ.

Bức ảnh do nhân chứng ở vùng Đông Bắc Mỹ quay lại hồi tháng 7-2025. Ảnh: Lầu Năm Góc

Bản đánh giá của FBI cho biết vật thể đó từ từ bay lên không trung và trôi về bên trái. Hai nhân chứng - là hai vợ chồng - sau đó cùng nhìn thấy quả cầu thứ hai giống y hệt lơ lửng ngay phía trên.

Nhân chứng nhanh chóng bước ra khỏi xe và lấy điện thoại ghi lại cảnh tượng kỳ lạ. Hai vật thể phát sáng nhẹ nhàng di chuyển đồng bộ về phía tây, phía trên hàng cây gần đó.

Đợt tài liệu thứ 3 cũng gồm hàng chục hồ sơ CIA được giữ kín từ lâu về những sự kiện bí ẩn. Cơ quan này đã thành lập một nhóm nhà khoa học hàng đầu để điều tra về "đĩa bay" trong bối cảnh các báo cáo có thể làm nghẽn hệ thống cảnh báo quân sự và gây hoảng loạn dây chuyền.

"Bộ Chiến tranh hoàn toàn nhất trí với Tổng thống Donald Trump. Chúng tôi công bố về những gì chính phủ nắm trong tay liên quan tới các Hiện tượng Dị thường không xác định (UAP). Những tài liệu được bảo mật cao từ lâu dấy lên những đồn đoán chính đáng. Đã đến lúc người dân Mỹ được tận mắt chứng kiến. Việc công bố các tài liệu được giải mật thể hiện cam kết chân thành của chính quyền Tổng thống Donald Trump với sự minh bạch chưa từng có" - Bộ trưởng Pete Hegseth tuyên bố.

Theo Lầu Năm Góc, công chúng thể hiện "mức độ quan tâm lớn nhất từ trước tới nay" với các tài liệu về UFO.

Trang web của Bộ Quốc phòng Mỹ nhận được hơn 1,7 tỉ lượt truy cập trên toàn thế giới kể từ đợt công bố đầu tiên hôm 8-5. Đợt phát hành thứ 2 diễn ra hai tuần sau đó.