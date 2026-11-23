Thông tin được ông Phùng Thái Quang, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP HCM, cho biết tại lễ khởi động công tác chăm lo Tết Đinh Mùi 2027, chiều 23/11.

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang tặng quà Tết đến công nhân, chiều 23/11. Ảnh: An Phương

Tại lễ khởi động chăm lo Tết, 300 đoàn viên, người lao động được Công đoàn TP HCM chuyển khoản một triệu đồng vào tài khoản cá nhân. Ngoài ra, mỗi người được nhận phần quà trị giá 350.000 đồng, voucher mua sắm từ chương trình tổng kích cầu kinh tế Vibrant Ho Chi Minh City (Vibrant HCMC).

Đây là đợt chuyển khoản đầu tiên trong tổng khoản quà Tết 370 tỷ đồng tiền mặt. Công đoàn sẽ tiếp tục triển khai nhiều đợt giúp người lao động có thêm chi phí sinh hoạt, mua sắm dịp Tết.

Ngoài tiền mặt được chuyển khoản, Công đoàn TP HCM còn triển khai nhiều hoạt động chăm lo khác, bao gồm chương trình Tấm vé nghĩa tình - Xuân 2027 dự kiến trao 7.500 vé, gồm 5.000 vé xe, 2.000 vé tàu và 500 vé máy bay cho công nhân xa quê. Người tham gia các chuyến đi còn được hỗ trợ tiền ăn dọc đường và một phần quà.

Công đoàn cũng tổ chức 6 phiên chợ Tết dự kiến phục vụ ít nhất 60.000 lượt công nhân tại các khu công nghiệp, giúp mua hàng thiết yếu với giá phù hợp; chương trình Tết tại 9 điểm, ưu tiên khu công nghiệp, khu nhà trọ và địa bàn đông công nhân.

Người lao động nhận quà tại lễ khởi động chăm lo Tết. Ảnh: An Phương

Khoảng 10.000 đoàn viên, người lao động được hỗ trợ tiết kiệm chi phí mua sắm Tết thông qua chương trình Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2027. Các hoạt động Bữa cơm tất niên Công đoàn, Tết không xa nhà tiếp tục được tổ chức cho công nhân ở lại thành phố hoặc làm việc xuyên Tết.

Theo ông Phùng Thái Quang, điểm mới năm nay là công tác chăm lo được chuẩn bị từ tháng 9-10, mở rộng đến người lao động tại doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn, các nghiệp đoàn.

Ngoài ra, công đoàn vận động doanh nghiệp công bố sớm kế hoạch thưởng Tết, mức thưởng và thời gian chi trả. Doanh nghiệp có điều kiện, khuyến khích thưởng hoặc tạm ứng một phần từ tháng 11, 12 để công nhân chủ động chuẩn bị Tết.