Tổng thống Trump: Mỹ và Ukraine "tiến rất gần" kế hoạch hòa bình

Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng “trong vài tuần tới” sẽ có thể xác định rõ liệu các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột có đạt kết quả hay không.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau cuộc gặp với ông Zelensky, Thổng thống Trump cho biết Mỹ và Ukraine đang "tiến rất gần" kế hoạch hòa bình. Ảnh: AP

Về phần mình, Tổng thống Zelensky cho biết hai bên đã đạt được đồng thuận về các bảo đảm an ninh cho Ukraine. Tuy nhiên, Tổng thống Trump tỏ ra thận trọng hơn khi nói rằng các bên mới chỉ đi được khoảng 95% chặng đường hướng tới một thỏa thuận như vậy, đồng thời bày tỏ kỳ vọng các nước châu Âu sẽ “đảm nhận phần lớn trách nhiệm” trong việc bảo đảm an ninh cho Ukraine, với sự hậu thuẫn của Mỹ.

Trước đó, Tổng thống Zelensky từng bày tỏ mong muốn làm mềm một đề xuất của phía Mỹ, theo đó yêu cầu lực lượng Ukraine rút hoàn toàn khỏi vùng Donbas ở miền Đông nước này – điều trùng với yêu cầu lâu nay của Nga và có thể khiến Kiev phải từ bỏ một phần lãnh thổ hiện vẫn nằm trong tay quân đội Ukraine.

Cả ông Trump và ông Zelensky đều khẳng định tương lai của vùng Donbass hiện vẫn chưa được quyết định. “Vấn đề này chưa được giải quyết, nhưng đang tiến rất gần. Đây là một vấn đề vô cùng khó khăn”, Tổng thống Trump nói.

Ngay trước khi ông Zelensky và phái đoàn Ukraine tới khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, Tổng thống Trump đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Cuộc gọi này được nhà lãnh đạo Mỹ mô tả là “hiệu quả”, trong khi trợ lý chính sách đối ngoại của Điện Kremlin, ông Yuri Ushakov gọi đó là “thân thiện”.

Phát biểu từ Moscow, ông Ushakov cho biết Tổng thống Putin đã nói với ông Trump rằng đề xuất ngừng bắn trong 60 ngày do Liên minh châu Âu và Ukraine đưa ra sẽ chỉ kéo dài cuộc chiến. Theo quan chức Điện Kremlin, phía Nga cho rằng Ukraine cần sớm đưa ra quyết định liên quan đến Donbass mà không nên chậm trễ thêm. Ông Ushakov cũng cho biết chính phủ Nga đã nhất trí thành lập các nhóm công tác nhằm giải quyết xung đột, tập trung vào các vấn đề kinh tế và an ninh.