Động thái bất ngờ của tình báo Mỹ đối với các đồng minh thân cận nhất

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard. Ảnh: Getty Images

Theo thông tin do các quan chức tình báo Mỹ tiết lộ với CBS News, cách đây vài tuần, bà Gabbard đã ký chỉ đạo yêu cầu các cơ quan tình báo không chia sẻ một số thông tin với nhóm “Ngũ nhãn” – liên minh tình báo sau Thế chiến 2 gồm Mỹ, Anh, Canada, Úc và New Zealand.

Cụ thể, tất cả phân tích và thông tin liên quan đến tiến trình đàm phán Nga – Ukraine được phân loại “NOFORN” (không tiết lộ cho nước ngoài). Chỉ những gì đã công khai mới được phép chia sẻ, và phạm vi lưu hành cũng bị giới hạn trong các cơ quan trực tiếp thu thập.

Chỉ thị này không cấm việc trao đổi thông tin ngoại giao thu được bằng con đường khác ngoài cộng đồng tình báo Mỹ, cũng như không ảnh hưởng tới thông tin tình báo quân sự Mỹ vẫn cung cấp cho Ukraine nhằm mục đích phòng thủ.

Khi CBS News liên hệ, Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia từ chối bình luận và chuyển câu hỏi sang Nhà Trắng.

Steven Cash, cựu sĩ quan tình báo CIA và Bộ An ninh Nội địa Mỹ, nhận định: “Giá trị hợp tác của liên minh ‘Ngũ nhãn’ nằm ở chỗ các bên có thể bổ sung thông tin cho nhau, giúp làm rõ hơn các vấn đề để cùng đưa ra quyết sách”.

Một số cựu quan chức Mỹ cảnh báo quyết định của bà Gabbard có thể làm suy yếu liên minh, làm giảm tinh thần chia sẻ thông tin và xói mòn lòng tin giữa các đồng minh. Sam Vinograd, cựu quan chức an ninh nội địa Mỹ nói: “Nếu các đồng minh thân cận nhất cảm thấy bị gạt ra khỏi những vấn đề then chốt, họ có thể tự lập kênh thông tin riêng không có Mỹ”.

Ezra Cohen, cựu quyền Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách tình báo nói Washington thường dán nhãn “NOFORN” đối với tài liệu tình báo có thể gây mẫu thuẫn với các đồng minh. “Không phải thông tin tình báo nào Mỹ cũng chia sẻ trong liên minh ‘Ngũ nhãn’. Lợi ích giữa các bên không phải lúc nào cũng trùng khớp. Ở những lĩnh vực bất đồng, không chỉ về Ukraine, chúng tôi luôn đánh dấu ‘NOFORN’”.

Nói cách khác, các đồng minh Anh, Canada, Úc và New Zealand hiện không thể nắm được quan điểm và các đánh giá của Mỹ liên quan tiến trình hòa bình Nga – Ukraine.

Thông tin được tiết lộ trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như đang nghiêng về đề xuất của Moscow, trong đó Kiev cần rút quân khỏi vùng Donetsk để đổi lấy hòa bình. Đổi lại, Nga chấp nhận dừng xung đột theo giới tuyến hiện tại (trừ vùng Donetsk), cũng như sẵn sàng cùng phương Tây tham gia đảm bảo an ninh cho Ukraine.