Israel trục xuất hơn 400 nhà hoạt động quốc tế sau bê bối quỳ gối, trói tay

Các thành viên của đoàn tàu Global Sumud Flotilla được đưa tới Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: AP)

Ngày 21/5, khoảng 420 nhà hoạt động đã rời Israel trên các chuyến bay tới Thổ Nhĩ Kỳ và hạ cánh xuống Istanbul. Mặc áo nỉ màu xám và quàng khăn keffiyeh của người Ả-rập, họ bước xuống đường băng, giơ biểu tượng chiến thắng và hô vang “Tự do cho Palestine”.

Tất cả nhóm dự kiến sẽ được kiểm tra y tế, hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin.

Bộ Ngoại giao Israel tuyên bố “toàn bộ các nhà hoạt động nước ngoài” trong đoàn tàu đã bị trục xuất.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đã chỉ thị trục xuất các nhà hoạt động “sớm nhất có thể”, sau khi công khai chỉ trích gay gắt Bộ trưởng An ninh quốc gia Itamar Ben-Gvir vì đăng tải các video mang tính khiêu khích, trong đó cho thấy ông chế giễu những nhà hoạt động bị còng tay và bắt phải quỳ.

Ông Netanyahu nói rằng dù Israel có đầy đủ quyền để chặn đoàn tàu của “những người ủng hộ… Hamas”, cách ông Ben-Gvir đối xử với các nhà hoạt động “không phù hợp với các giá trị và chuẩn mực của Israel”.

Ngày 20/5, ông Ben-Gvir đăng các đoạn video cho thấy ông đi lại giữa những người bị trói tay ra sau lưng, quỳ gối và cúi đầu chạm sàn.

Hình ảnh từ video cho thấy các nhà hoạt động bị trói tay sau lưng và quỳ sát mặt xuống sàn.

Nhiều quốc gia như Anh, Pháp và Bồ Đào Nha đã triệu tập đại diện ngoại giao Israel để bày tỏ lo ngại về cách đối xử với các nhà hoạt động, cũng như phản đối hành động của ông Ben-Gvir.

“Những hành động của ông Ben-Gvir với các hành khách trên đoàn tàu Global Sumud… là không thể chấp nhận được”, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot tuyên bố.

Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, Ý và Indonesia cũng lên án Israel liên quan đến các phát ngôn của ông Ben-Gvir và cách đối xử với các nhà hoạt động.

Hai công dân Ý cho biết sau khi trở về từ Israel rằng họ bị đánh đập và đối xử tồi tệ, nhưng Israel bác bỏ cáo buộc.

Nghị sĩ ý Dario Carotenuto cho biết ông đã trải qua “những giây phút dài nhất cuộc đời” khi lực lượng Israel chĩa súng vào các nhà hoạt động trong cơ sở giam giữ.

“Họ đá vào chân tôi và đấm vào mặt tôi”, nhà báo Ý Alessandro Mantovani kể lại.

Đoàn tàu nhân đạo của tổ chức Global Sumud Flotilla khởi hành từ Tây Ban Nha tới Gaza từ tháng 4. Các con tàu chỉ mang lượng hàng viện trợ nhỏ mang tính tượng trưng.

Ngày 30/4, Israel đã chặn 20 tàu của nhóm ở khu vực gần đảo Crete ở miền nam Hy Lạp và ép những thành viên trong đoàn rời tàu.

Bộ Ngoại giao Israel gọi đoàn tàu cứu trợ là “chiêu trò tuyên truyền phục vụ Hamas”.

Năm ngoái, Israel cũng ngăn chặn một hoạt động tương tự, với sự tham gia của khoảng 500 nhà hoạt động.

Israel áp đặt phong tỏa đường biển với Dải Gaza từ năm 2007, sau khi Hamas kiểm soát vùng lãnh thổ này. Israel siết chặt phong tỏa sau khi Hamas triển khai cuộc tấn công vào miền nam Israel ngày 7/10/2023, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và hơn 250 người bị bắt làm con tin.

Những người chỉ trích cho rằng lệnh phong tỏa Dải Gaza là hình thức trừng phạt tập thể, còn Israel khẳng định mục đích của họ là ngăn Hamas tái vũ trang.