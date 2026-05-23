Ông Trump khiến NATO chao đảo, Ngoại trưởng Rubio hối hả đi “dập lửa” khắp châu Âu

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (bên trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp nội các tại Nhà Trắng, ngày 29/1/2026. (Ảnh: CNP/Bloomberg)

Cuộc họp tại thành phố Helsingborg diễn ra trong bối cảnh hàng loạt căng thẳng đang phủ bóng lên liên minh quân sự lớn nhất thế giới: chiến sự Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, đàm phán Nga-Ukraine đình trệ, còn Washington liên tục phát tín hiệu trái chiều về tương lai hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu.

Điều khiến nhiều đồng minh NATO lo lắng nhất lúc này là sự thay đổi liên tục trong các quyết định của ông Trump liên quan đến quân đội Mỹ ở châu Âu.

Đầu tháng 5, chính quyền Trump tuyên bố sẽ cắt giảm khoảng 5.000 binh sĩ Mỹ tại châu Âu, đồng thời dừng kế hoạch triển khai thêm lực lượng tới Ba Lan và Đức. Động thái này lập tức khiến các nước NATO ở sườn phía Đông lo ngại về nguy cơ xuất hiện khoảng trống an ninh trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine vẫn kéo dài.

Tuy nhiên, chỉ vài tuần sau, ông Trump bất ngờ đăng trên mạng xã hội Truth Social rằng Mỹ sẽ “gửi thêm 5.000 binh sĩ tới Ba Lan”, viện dẫn mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki.

Thông điệp đảo chiều quá nhanh khiến ngay cả nhiều quan chức quốc phòng Mỹ cũng không rõ Washington thực sự muốn giảm quân hay tăng quân ở châu Âu.

Trong chuyến đi lần này, ông Rubio được cho là tiếp tục phải đóng vai “gương mặt ôn hòa” của chính quyền Trump - nhiệm vụ mà ông nhiều lần đảm nhận trong các hội nghị quốc tế thời gian qua.

Trước đó, ông Rubio từng được cử tới Hội nghị An ninh Munich hồi tháng 2 để trấn an các đồng minh sau những phát biểu cứng rắn của ông Trump về NATO. Gần đây hơn, ông cũng sang Italy gặp giới chức Rome và Giáo hoàng Leo XIV sau khi Tổng thống Trump công khai chỉ trích vị giáo hoàng người Mỹ vì quan điểm liên quan tới cuộc chiến Iran.

Dù vậy, ông Rubio không hoàn toàn phủ nhận sự bất mãn của Nhà Trắng đối với NATO.

Phát biểu trước khi rời Mỹ, ông cho biết Tổng thống Trump “rất thất vọng” với phản ứng của liên minh trong cuộc khủng hoảng Iran.

Ông Rubio đặc biệt chỉ trích một số đồng minh châu Âu, trong đó có Tây Ban Nha, vì không cho Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự trong chiến dịch liên quan tới Iran. Ông cũng phàn nàn rằng nhiều nước NATO không sẵn sàng tham gia liên minh bảo vệ eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược mà Iran phần lớn đã phong tỏa.

“Tôi hiểu NATO có lợi cho châu Âu như thế nào. Nhưng NATO có lợi gì cho nước Mỹ?”, ông Rubio đặt câu hỏi.

Theo ông, NATO giúp Washington duy trì mạng lưới căn cứ quân sự để triển khai sức mạnh toàn cầu. Vì vậy, việc một số đồng minh hạn chế Mỹ sử dụng các căn cứ khiến chính quyền Trump đặc biệt khó chịu.

Ông Rubio cũng nhấn mạnh rằng dù gần như mọi nước NATO đều tuyên bố phản đối Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, rất ít đồng minh thực sự hành động khi ông Trump tuyên bố sẽ ngăn chặn Tehran bằng biện pháp mạnh.

Trong khi đó, NATO đang cố gắng xoa dịu lo ngại nội bộ. Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết các nước thành viên đã biết từ lâu rằng Washington muốn châu Âu phải tự gánh nhiều trách nhiệm quốc phòng hơn.

Dù vậy, ông Rutte khẳng định Mỹ vẫn sẽ tiếp tục gắn bó với NATO, ngay cả khi Washington có thể chuyển một phần nguồn lực sang các khu vực khác trên thế giới trong tương lai.