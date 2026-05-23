Xã, phường thiếu nhân sự, cán bộ kiêm nhiệm việc 'trái chuyên môn'

Thông tin được nêu tại hội nghị đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa với gần 200 cán bộ, công chức, viên chức cấp xã, do Bí thư Tỉnh ủy Trần Phong và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Việt Hùng chủ trì.

Tại hội nghị, các đại biểu nêu nhiều vướng mắc liên quan cơ chế vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ... Trong đó, vấn đề nhân sự nhận được nhiều ý kiến.

Bà Trương Thị Thu Thảo, Phó ban Xây dựng Đảng ủy phường Nam Nha Trang, nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Minh Khuê

Bà Trương Thị Thu Thảo, Phó ban Xây dựng Đảng ủy phường Nam Nha Trang, cho biết sau sáp nhập, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp vẫn thông suốt, đặc biệt trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Tuy nhiên, phường Nam Nha Trang có diện tích 82 km2, dân số hơn 130.000 người nên khối lượng công việc về hành chính, đất đai, môi trường rất lớn.

Theo bà Thảo, biên chế hiện còn thiếu, một số cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu chuyên môn ở lĩnh vực môi trường, khoáng sản. Nhiều người phải kiêm nhiệm trái chuyên môn, như cán bộ Văn hóa - Xã hội phụ trách thêm lĩnh vực y tế.

Phòng Kinh tế - Hạ tầng có 24 biên chế nhưng phải phụ trách địa bàn rộng, kiêm nhiều phần việc từ các sở, ngành nên việc bố trí nhân sự chưa hợp lý.

Từ đó, bà đề xuất tỉnh linh hoạt phân bổ biên chế, ưu tiên các địa phương có địa bàn rộng, khối lượng công việc lớn, đồng thời tăng đào tạo chuyên môn cho cán bộ.

Liên quan đến nhân sự, đại diện các xã, phường như Phan Rang, Tu Bông, Cà Ná, Bác Ái Tây cũng cho biết địa bàn rộng, dân số đông nhưng số lượng công chức chưa đáp ứng yêu cầu vận hành bộ máy.

Một số địa phương như Khánh Sơn, Phước Hậu, Anh Dũng, Hòa Thắng đề xuất cho phép ký hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế, nhất là ở lĩnh vực đất đai và công nghệ thông tin.

Trả lời tại hội nghị, ông Trần Gia Văn, Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa, cho biết khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7/2025, tỉnh mới tạm giao biên chế năm 2025.

Khi Trung ương giao biên chế giai đoạn 2026-2031, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ sẽ tính toán, phân bổ phù hợp theo diện tích, dân số, tốc độ đô thị hóa, phát triển kinh tế và yêu cầu xây dựng Đảng của từng địa phương.

Ông Võ Chí Vương, Giám đốc Sở Nội vụ Khánh Hòa, cho biết đơn vị đã trình UBND tỉnh kế hoạch tuyển dụng 417 biên chế nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực sau sắp xếp bộ máy. Kỳ thi dự kiến tổ chức vào tháng 7, theo hình thức có kết quả ngay để kịp thời bổ sung nhân sự cho địa phương.

Tuy nhiên, theo ông Vương, các vị trí như công nghệ thông tin, xây dựng, đất đai thường ít hồ sơ đăng ký trong các kỳ tuyển dụng trước. Ông đề nghị địa phương chủ động tìm kiếm, giới thiệu nguồn nhân lực cho các vị trí còn thiếu.

Ông Trần Phong, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Minh Khuê

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Trần Phong giao Sở Nội vụ phối hợp Ban Tổ chức Tỉnh ủy rà soát toàn diện từng địa phương để tham mưu phương án bố trí biên chế phù hợp, ưu tiên nơi có địa bàn rộng, dân số đông và khối lượng công việc lớn.

Ông cũng yêu cầu các xã, phường chủ động phối hợp với sở, ngành để sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Theo ông Trần Phong, lãnh đạo các sở, ngành cần thay đổi cách làm việc, chủ động bám sát cơ sở, trao đổi trực tiếp với địa phương thay vì chờ các hội nghị tập trung; phân công cán bộ theo dõi địa bàn để kịp thời tham mưu UBND tỉnh xử lý khó khăn.