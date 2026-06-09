"Điều này thật vô lý" - ông Kuleba không tin rằng Ukraine đã xoay chuyển cục diện trên chiến tuyến

Cựu ngoại trưởng Ukraine Kuleba. Ảnh: Strana

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Ukraine, khi bình luận về những đánh giá xuất hiện gần đây cho rằng cuộc chiến đã có một bước ngoặt, ông Kuleba nói: "Tôi không muốn trở thành người làm mất hứng của mọi người, nhưng đến tháng 11, chúng ta sẽ lại phải quay trở lại câu chuyện làm thế nào để cùng nhau vượt qua mùa đông".

Theo ông, không thể nói về một "bước ngoặt" của cuộc chiến ngay tại thời điểm các sự kiện đang diễn ra.

"Trong toàn bộ lịch sử nhân loại, chưa từng có chuyện các bước ngoặt của một cuộc chiến được xác định ngay khi sự việc đang diễn ra. Sau trận Stalingrad, chẳng lẽ Zhukov đến gặp Stalin và báo cáo rằng đây là bước ngoặt của cuộc chiến? Hay Manstein gọi điện cho Hitler và nói: 'Thưa ngài Hitler, xin lỗi, đã xuất hiện bước ngoặt của cuộc chiến và 2 năm nữa Berlin sẽ thất thủ'? Điều đó thật vô lý" - cựu ngoại trưởng tuyên bố.

Ông cho rằng những phát biểu như vậy xuất phát việc muốn gây chú ý và mong muốn tìm kiếm những hình ảnh, lập luận gây ấn tượng mạnh hơn.

"Mọi bước ngoặt chỉ được xác định khi nhìn lại quá khứ. Vì vậy, mọi tuyên bố rằng cuộc chiến đã đến bước ngoặt, Ukraine đã xoay chuyển hoàn toàn tình thế và giờ sẽ tiến thẳng vào Điện Kremlin đều là điều vô lý. Tôi hiểu rằng đối với tâm lý của một số người, câu chuyện như vậy có thể mang lại tác dụng tích cực. Nhưng chúng ta cần giữ một cái đầu lạnh. Tôi mong mọi người suy nghĩ bằng lý trí" - ông Kuleba nói.

Trước đó, cựu Ngoại trưởng Ukraine từng cho rằng năm 2026 không có cơ hội chấm dứt cuộc chiến, nhưng vẫn có cơ hội chấm dứt các hoạt động giao tranh.

Ông Kuleba cũng cho rằng người dân Ukraine sẵn sàng chấp nhận những nhượng bộ về lãnh thổ để đổi lấy việc chấm dứt chiến tranh.