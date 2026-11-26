Miền Bắc tiếp tục đón không khí lạnh từ chiều mai

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (26/11), bộ phận không khí lạnh đã báo đang di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ không mưa, nhiệt độ lúc 13h phổ biến 19-21 độ.

Dự báo từ khoảng chiều 27/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Miền Bắc lại đón không khí lạnh từ chiều mai. Ảnh: Quang Hùng

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 15-18 độ, vùng núi Bắc Bộ 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-19 độ.

Khu vực Hà Nội không mưa. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 15-17 độ.

Trên biển: từ chiều tối 27/11, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc lại mạnh lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 1,0-2,5m, biển động. Từ đêm 27/11 vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2,0-4,0m; biển Động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động mạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ chiều 27/11 đến sáng 30/11, ở khu vực từ Tp. Huế đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có khả năng cao xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Diễn biến mưa lớn ở Trung Bộ

Cơ quan khí tượng cho biết, sáng và trưa nay (26/11), khu vực phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 07 giờ đến 15 giờ ngày 26/11 có nơi trên 60mm như các trạm: Hồ Sở Hầu (Quảng Ngãi) 62.8mm, Hồ Lỗ Lá: 62.0mm,…

Từ chiều 27/11 đến ngày 28/11, khu vực Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Khu vực Tp. Huế, phía Đông tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra, chiều tối và đêm 26/11, khu vực từ Tp. Huế đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa, mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 28/11 đến sáng 30/11, khu vực từ Tp. Huế đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 350mm (Tổng lượng mưa tính từ chiều 27/11 đến sáng 30/11 khu vực từ Tp. Huế đến Tp. Đà Nẵng, Đông tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm). Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).