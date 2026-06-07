Ukraine tuyên bố UAV kiểm soát một phần tuyến đường tới Crưm

UAV Ukraine khóa mục tiêu các phương tiện vận chuyển của Nga. Ảnh: Trung đoàn Lực lượng Đặc nhiệm số 3 của Ukraine

Tờ Kyiv Independent dẫn thông báo ngày 6/6 của quân đội Ukraine viết, UAV của nước này có khả năng nhắm mục tiêu vào thiết bị và hoạt động hậu cần của Nga dọc theo tuyến đường Melitopol - Chonhar ở miền nam Ukraine, dẫn đến Crưm.

Trung đoàn cho biết, diễn biến trên đã gây khó khăn cho Nga trong việc cung cấp quân nhu và nhiên liệu cho Crưm. Trong những tuần gần đây, bán đảo này tiếp tục chịu cảnh thiếu nhiên liệu do Ukraine tấn công các tuyến đường tiếp tế cũng như cơ sở hạ tầng dầu mỏ.

"Đây mới chỉ là khởi đầu. Sẽ còn nhiều hơn nữa" quân đội Ukraine tuyên bố đồng thời công bố một video được cho là ghi lại các cuộc tấn công bằng UAV.

Lực lượng Ukraine đã mở rộng đáng kể khả năng tấn công tầm trung, thường xuyên nhắm vào các mục tiêu quân sự của Nga cách tiền tuyến từ 20 đến 300 km, cả bên trong lãnh thổ Nga lẫn các vùng lãnh thổ Ukraine đã sáp nhập với Nga.

Các cuộc tấn công, một số nhắm vào những chuyến hàng nhiên liệu của Nga, tập trung ở các khu vực phía đông bắc Crưm, nơi tạo thành cái gọi là "cầu nối trên bộ" với các khu vực Ukraine do Nga kiểm soát. Hồi tháng 4, Ukraine cũng gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng đường sắt dẫn tới Crưm.

Nga kiểm soát thêm một khu định cư của Ukraine

Hãng tin TASS dẫn thông báo ngày 6/6 của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng nước này đã thiết lập quyền kiểm soát đối với khu định cư Shevchenko ở vùng Kharkiv. Khu định cư này nằm cách biên giới Ukraine - Nga khoảng 1 km.

Ngoài ra, quân đội Ukraine cũng mất một xe tăng Leopard do Đức sản xuất tại khu vực tác chiến đặc biệt thuộc phạm vi trách nhiệm của cụm tác chiến phía Nam của Nga.

Ukraine vẫn chưa bình luận về tuyên bố của Nga. Việc xác minh độc lập các tuyên bố của cả Ukraine và Nga gặp nhiều khó khăn do cuộc xung đột đang diễn ra.