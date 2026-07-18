Trung Quốc tuyên bố "nóng" giữa lúc Mỹ, Iran lao vào vòng xoáy chiến tranh

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh CRI

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar đã đưa ra lời kêu gọi trên sau cuộc gặp tại Thượng Hải.

Hai nhà ngoại giao nhấn mạnh các bên liên quan cần "ngay lập tức chấm dứt các hành động thù địch" và nhanh chóng quay trở lại bàn đàm phán để ngăn cuộc khủng hoảng tiếp tục leo thang.

Bắc Kinh và Islamabad thời gian qua đều nỗ lực đóng vai trò trung gian trong cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng ở Trung Đông. Giao tranh bùng phát trở lại sau các diễn biến căng thẳng liên quan đến eo biển Hormuz, bất chấp một thỏa thuận hòa bình sơ bộ được ký kết hồi tháng 6 nhằm chấm dứt chiến sự.

Ngoại trưởng Vương Nghị mô tả thỏa thuận này là thành quả ngoại giao "đạt được rất khó khăn", đồng thời kêu gọi các bên không để những nỗ lực hòa giải trước đó trở nên vô nghĩa.

"Hòa bình đang ở ngay trước mắt. Chúng ta không thể gục ngã ở chặng cuối, càng không thể đánh mất những thành quả đã đạt được", ông Vương nói.

Lời kêu gọi của Trung Quốc và Pakistan được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Iran tiếp tục tiến hành các đợt tấn công mới nhằm vào nhau trong ngày 18/7.

Tehran cáo buộc Washington đã không kích nhiều mục tiêu hạ tầng dân sự, trong đó có một sân bay, một nhà ga đường sắt và hai cây cầu.

Đáp trả, Iran tuyên bố đã triển khai một đợt tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở hạ tầng và các đồng minh quân sự của Mỹ tại Kuwait.

Diễn biến mới nhất tiếp tục làm lu mờ hy vọng về một lệnh ngừng bắn lâu dài.

Mặc dù eo biển Hormuz từng được mở cửa trở lại trong thời gian ngắn sau thỏa thuận hòa bình hồi tháng 6, nhưng Tehran tuần trước tuyên bố tuyến hàng hải chiến lược này sẽ tiếp tục đóng cửa "cho đến khi Mỹ chấm dứt hành động gây hấn".

Trong khi đó, Mỹ đã tái áp đặt lệnh phong tỏa các cảng biển của Iran, động thái được cho là sẽ tiếp tục làm gia tăng căng thẳng trong khu vực, đồng thời làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.