Bãi rác lớn nhất Nghệ An bốc cháy dữ dội, tàn lửa bén sang rừng thông

Đến gần 19h ngày 19/7, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An vẫn đang phối hợp với chính quyền địa phương cùng các đơn vị liên quan khẩn trương khống chế hai điểm cháy tại Khu liên hiệp xử lý rác thải rắn Nghi Yên và khu rừng thông liền kề ở xã Hải Lộc.

Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cùng các lực lượng tại chỗ triển khai nhiều mũi dập lửa ở bãi rác Nghi Yên.

Theo người dân địa phương, hơn 13h cùng ngày, khói lửa bất ngờ bốc lên từ khu vực chôn lấp rác. Các công nhân sử dụng nước và phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng không thành.

Thời điểm xảy ra vụ việc, khu vực này có nắng nóng gay gắt, gió thổi mạnh. Lượng rác tồn chứa nhiều ngày với nhiều vật liệu dễ cháy khiến ngọn lửa nhanh chóng bùng phát và lan rộng, gây nhiều khó khăn cho công tác chữa cháy. Trong lúc các lực lượng tập trung khống chế đám cháy tại bãi rác, tàn lửa theo gió vượt qua tường bao, bén sang khu rừng thông bên cạnh, tạo thêm một điểm cháy mới.

Lực lượng chữa cháy tỉnh Nghệ An huy động nhiều xe chữa cháy cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, bộ đội, dân quân tự vệ tham gia dập lửa.

Khói lửa bốc cao từ bãi rác Nghi Yên, cột khói có thể quan sát từ nhiều km.

Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An, đơn vị quản lý, vận hành bãi rác Nghi Yên điều động thêm công nhân, máy xúc và phương tiện chuyên dụng đến san gạt rác, tạo đường băng cản lửa để hạn chế đám cháy lan rộng.

Theo ghi nhận, cột khói từ hai điểm cháy cuồn cuộn bốc cao hàng trăm mét, lan ra khu vực quốc lộ 1 và bao trùm nhiều khu dân cư ở xã Hải Lộc.

"Đám cháy kéo dài nhiều giờ, khói bốc lên khét lẹt, rất khó thở. Nếu tối nay chưa dập được lửa, gia đình tôi có thể phải sang nhà người thân để tránh khói", ông Nguyễn Tiến Thành (50 tuổi, xã Hải Lộc) cho biết.

Bãi rác lớn nhất Nghệ An, Khu liên hiệp xử lý rác thải rắn Nghi Yên hiện là nơi tiếp nhận và xử lý rác sinh hoạt của khu vực TP Vinh cũ cùng các địa phương lân cận như Nghi Lộc, Hưng Nguyên và Cửa Lò cũ.

Bãi chôn lấp có diện tích hơn 50ha với 8 ô chôn lấp, đưa vào hoạt động từ năm 2010, công suất xử lý trung bình khoảng 500 tấn rác mỗi ngày đêm.

Đến tối 19/7, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục triển khai các phương án khoanh vùng, khống chế đám cháy và ngăn lửa lan rộng. Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, dân quân tự vệ phối hợp xuyên chiều tối để khống chế đám cháy.

Khói dày đặc từ hai đám cháy bao trùm khu vực quốc lộ 1 và nhiều khu dân cư lân cận.

Cạnh bãi rác lớn nhất tỉnh Nghệ An là rừng thông

Tàn lửa từ bãi rác theo gió bén vào rừng thông liền kề, tạo thêm một điểm cháy.

Đến tối 19/7, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục khoanh vùng, ngăn lửa bùng phát trở lại tại bãi rác lớn nhất Nghệ An.