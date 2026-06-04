Triều Tiên công bố cơ sở hạt nhân mới

Bức ảnh ông Kim Jong Un thăm cơ sở hạt nhân mới. (Ảnh: KCNA)

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA cho biết cơ sở này sử dụng “công nghệ tiên tiến hơn”, nhưng không cung cấp thông tin cụ thể như vị trí đặt nhà máy hay thời điểm bắt đầu hoạt động.

Các bức ảnh do truyền thông nhà nước công bố cho thấy một khu vực rộng lớn chứa các máy ly tâm, nơi nhiều khả năng sẽ được dùng để làm giàu uranium cấp độ vũ khí.

Việc công khai nhà máy mới phù hợp với những cam kết nhiều lần của ông Kim về việc mở rộng chương trình vũ khí hạt nhân, nhằm đối phó với những gì ông gọi là các mối đe dọa quân sự ngày càng gia tăng do Mỹ dẫn đầu.

KCNA cho biết, ông Kim đã đến thăm cơ sở hạt nhân này hôm 3/6, để tìm hiểu các chỉ số vận hành cũng như kế hoạch sản xuất dài hạn.

Theo KCNA, ông Kim nhấn mạnh việc tăng cường năng lực răn đe hạt nhân của đất nước, cả về chất lượng lẫn số lượng, ngày càng cấp thiết do phải đối đầu với “những đối thủ hung hăng nhất”.

Ông cũng nêu những mối đe dọa và khủng hoảng là lý do để nâng cao năng lực hạt nhân của Triều Tiên.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un khẳng định năng lực sản xuất vật liệu hạt nhân cấp độ vũ khí của Triều Tiên hiện đã tăng hơn gấp đôi so với 5 năm trước. Tuy nhiên, hầu như không có cách nào để kiểm chứng độc lập tuyên bố này.

Sau cuộc họp tại cơ sở, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cho biết ông cùng các quan chức cấp cao khác đã “xác nhận thứ tự ưu tiên trong việc triển khai kế hoạch tương lai đầy tham vọng nhằm tăng cường lực lượng hạt nhân của nhà nước theo cấp số nhân”, KCNA đưa tin.

Những bức ảnh do KCNA công bố cho thấy ông Kim đi qua các lối đi hẹp được bao quanh bởi những hàng dài ống bạc và đường ống dày đặc trong khu vực được cho là phòng máy ly tâm. Một bức ảnh khác cho thấy ông đang trao đổi với các quan chức cấp cao trong phòng họp, nơi một hình ảnh mờ cho thấy vật thể hình nón được trải trên bàn. Hiện chưa rõ đó có phải là thiết kế đầu đạn hạt nhân hay không.

Việc tiết lộ cơ sở này diễn ra chưa đầy 2 năm sau khi Triều Tiên công khai nhà máy làm giàu uranium bí mật khác vào tháng 9/2024. Đây là lần đầu tiên Bình Nhưỡng công khai một cơ sở như vậy kể từ khi cho các học giả Mỹ tham quan nhà máy tại tổ hợp hạt nhân chính ở Yongbyon năm 2010.

Trong chuyến thăm cơ sở đó năm 2024, ông Kim đưa ra thông điệp tương tự, kêu gọi tăng số lượng máy ly tâm để mở rộng kho vũ khí hạt nhân của đất nước “theo cấp số nhân”, đồng thời thúc đẩy phát triển các hệ thống máy ly tâm tiên tiến hơn.

Tháng 9 năm ngoái, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đang vận hành tổng cộng 4 cơ sở làm giàu uranium, bao gồm cả tổ hợp Yongbyon, và các cơ sở này hoạt động hằng ngày.

Vũ khí hạt nhân có thể được chế tạo từ uranium làm giàu ở mức độ cao hoặc plutonium, và Triều Tiên hiện có cơ sở sản xuất cả 2 loại vật liệu này tại Yongbyon.

Triều Tiên tập trung mở rộng và hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân kể từ khi nỗ lực ngoại giao cấp cao giữa Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Mỹ Donald Trump đổ vỡ năm 2019. Kể từ đó, ông Kim liên tục từ chối các đề nghị của Mỹ và Hàn Quốc về việc nối lại đối thoại.

Tháng 4 vừa qua, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế Rafael Grossi cho biết cơ quan này xác nhận có “sự gia tăng nhanh chóng” hoạt động tại các cơ sở hạt nhân của Triều Tiên.