Ông Zelensky tuyên bố "nóng" vụ sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Fedorov gây rúng động Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov. Ảnh X

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 18/7 cho biết ông đang đối thoại với cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov, trong bối cảnh làn sóng phản đối quyết định miễn nhiệm ông Fedorov tiếp tục lan rộng.

Trong bài phát biểu buổi tối, ông Zelensky nói: "Tất nhiên, tôi lắng nghe những gì người dân đang nói. Hôm nay tôi đã có cuộc trao đổi rất dài với Mykhailo Fedorov. Tôi cũng đã nói chuyện với Tổng Tư lệnh Oleksandr Syrskyi. Các quyết định liên quan đến quân đội sẽ được tiếp tục xem xét".

Tuyên bố được đưa ra sau khi hàng nghìn người tiếp tục xuống đường tại thủ đô Kiev trong ngày thứ 3 liên tiếp để yêu cầu hủy bỏ quyết định cách chức ông Fedorov, theo Kyiv Independent.

Sau khi rời cương vị Bộ trưởng Quốc phòng, ông Fedorov công khai chỉ trích phong cách chỉ huy của Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi, cho rằng cách điều hành của vị tướng này mang nặng tư duy cũ và chịu ảnh hưởng từ mô hình quân đội Liên Xô.

Những bất đồng giữa hai nhân vật được cho là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc ông Fedorov bị miễn nhiệm.

Tối 18/7, cựu Bộ trưởng Quốc phòng cũng đăng thông điệp trên mạng xã hội, cho biết các cuộc trao đổi với giới lãnh đạo vẫn đang diễn ra.

"Thay đổi là điều không thể tránh khỏi. Cuộc đối thoại vẫn đang tiếp tục. Tôi tin rằng chúng ta sẽ thành công", ông Fedorov viết.

Động thái mới của Tổng thống Zelensky được xem là tín hiệu cho thấy Kiev đang tìm cách hạ nhiệt căng thẳng sau khi quyết định miễn nhiệm ông Fedorov gây ra làn sóng phản ứng mạnh mẽ trong dư luận và làm dấy lên nhiều tranh luận về định hướng lãnh đạo quân đội Ukraine trong giai đoạn chiến sự tiếp tục leo thang.