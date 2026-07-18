Chính quyền Zelensky ngấm đòn đau nội bộ: Sa thải Bộ trưởng Fedorov là nước cờ cao tay hay sai lầm chiến lược?

Vụ cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov (thứ hai từ trái sang) được cho là đã (Ảnh: AA).

Cuộc đối đầu này không chỉ gói gọn trong văn phòng Tổng thống, mà còn lan rộng ra quân đội và đẩy hàng nghìn người dân xuống đường biểu tình, tạo ra một bài kiểm tra lòng tin nghiêm trọng đối với Tổng thống Volodymyr Zelensky, tờ Kyiv Post bình luận.

"Kiến trúc sư" công nghệ và cú quay xe chính trị

Ông Mykhailo Fedorov vốn là "cánh tay phải" đưa ông Zelensky lên nắm quyền từ chiến dịch tranh cử năm 2019. Với tư cách là Bộ trưởng Chuyển đổi số, ông được coi là người tiên phong trong chiến lược "chiến tranh bằng drone", đóng vai trò cốt lõi trong việc kết nối Starlink và hiện đại hóa chiến trường. Khi nhậm chức Bộ trưởng Quốc phòng vào tháng 1/2026, ông Fedorov đã đẩy mạnh mua sắm drone và quản trị dữ liệu, nỗ lực tái cấu trúc một hệ thống quân sự đang dần trở nên trì trệ.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa ông Fedorov và Tổng tư lệnh Oleksandr Syrsky đã đổ vỡ. Ông Fedorov công khai chỉ trích tướng Syrsky và hệ thống quân sự xung quanh, thậm chí từng đề xuất Tổng thống Zelensky thay thế ông Syrsky bằng Tổng tham mưu trưởng Andriy Hnatov. Theo ông Fedorov, Ukraine cần một cấu trúc chỉ huy mới để đánh bại Nga theo hướng "bất đối xứng với tổn thất tối thiểu".

Ngược lại, ông Syrsky đã khước từ việc tranh cãi về nội dung cáo buộc, thay vào đó tập trung vào những thành tựu bảo vệ Kiev năm 2022 và kêu gọi sự đoàn kết.

Tổng thống Zelensky thừa nhận sự rạn nứt là mang tính hệ thống và ông buộc phải chọn một trong hai bên. Kết quả, ông quyết định giữ lại ông Syrsky và loại bỏ Bộ trưởng Quốc phòng Fedorov.

Những nghi vấn về chiến lược và tham nhũng

Sự ra đi của ông Fedorov gây ra làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Nhiều người ủng hộ ông Fedorov, như nhân vật công chúng Serhiy Prytula, cho rằng việc tướng Syrsky "quản lý vi mô" trong kỷ nguyên chiến tranh công nghệ là không phù hợp.

Các tình nguyện viên cho rằng giờ đây mọi kỳ vọng sẽ đổ dồn lên tướng Syrsky: Nếu quân đội không đạt được những thắng lợi đáng kể, trách nhiệm sẽ thuộc hoàn toàn về vị Tổng tư lệnh này.

Bên cạnh đó, cuộc tranh chấp còn xoay quanh các cáo buộc tham nhũng. Bộ trưởng Quốc phòng Fedorov tuyên bố ông đã thực hiện các thủ tục mua sắm minh bạch, giúp tiết kiệm ngân sách đáng kể và thẳng tay chấm dứt các hợp đồng với những công ty có biên lợi nhuận lên tới 200-300%.

Ông cho rằng chính những động thái "đụng chạm" đến lợi ích này đã khiến ông trở thành mục tiêu của hàng loạt chiến dịch tấn công truyền thông.

"Lò lửa" biểu tình và tương lai bấp bênh

Hơn 1.000 người đã biểu tình gần Văn phòng Tổng thống tại Kiev, cùng hàng loạt cuộc xuống đường tại Lviv, Kharkov, Dnipro và Odessa. Sự ủng hộ không chỉ dừng lại ở người dân mà còn xuất hiện trong chính quân đội: Chỉ huy Lực lượng Liên quân Mykhailo Drapaty ca ngợi sự quyết đoán của ông Fedorov, trong khi Phó Tư lệnh Không quân Pavlo Yelizarov đã đệ đơn từ chức để phản đối.

Tình thế hiện nay gợi nhớ đến trường hợp của cựu Tổng tư lệnh Valery Zaluzhny – một nhân vật có tính chính danh độc lập với ông Zelensky. Mặc dù ông Fedorov chưa tuyên bố tham vọng tranh cử tổng thống, nhưng với uy tín cá nhân, ông đang trở thành một đối trọng chính trị tiềm tàng.

Hiện tại, ông Yevhen Khmara đã được bổ nhiệm làm quyền Bộ trưởng Quốc phòng. Với kinh nghiệm từ đơn vị Alpha của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) và sự hiểu biết về công nghệ, ông Khmara được kỳ vọng sẽ đảm bảo tính kế thừa.

Tuy nhiên, sự ổn định của chính quyền Zelensky giờ đây phụ thuộc hoàn toàn vào diễn biến trên mặt trận. Nếu quân đội tiếp tục duy trì đà tiến và công nghệ drone được đảm bảo, ông Zelensky có thể xoa dịu được dư luận. Ngược lại, nếu thiếu hụt drone hoặc tiền tuyến gặp khó khăn, uy tín chính trị của ông sẽ đối mặt với thách thức lớn nhất kể từ khi cuộc chiến bắt đầu.