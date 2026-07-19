"Chắc chắn đây chưa phải là kết thúc", Nga cảnh báo sắc lạnh sau các cuộc tấn công trời giáng vào Kiev

Thủ đô Kiev bị Nga tấn công ngày 19/7. Ảnh RIA

"Hôm nay chắc chắn không phải là kết thúc. Chúng tôi vẫn tràn đầy năng lượng và sẽ tiếp tục," dòng chú thích trên kênh của cơ quan này trên nền tảng Max viết. Dòng chú thích được hiển thị trên nền hình ảnh một hệ thống tên lửa chiến thuật đang phóng một loạt đạn.

Tin nhắn cũng bao gồm dòng chú thích "Đây không phải là bóng đá".

Đoạn ghi âm xuất hiện trên kênh của hãng tin sau khi có báo cáo về một cuộc tấn công quy mô lớn diễn ra đêm qua nhằm vào các cơ sở công nghiệp quân sự ở Kiev và khu vực lân cận, cũng như vào cơ sở hạ tầng hậu cần của Lực lượng Vũ trang Ukraine tại cảng Yuzhny ở vùng Odessa.

Bộ Quốc phòng Nga đã công bố chi tiết các mục tiêu của cuộc tấn công quy mô lớn mới nhất diễn ra đêm qua, cho biết cuộc tấn công nhắm vào các doanh nghiệp công nghiệp quân sự, trung tâm hậu cần và cơ sở hạ tầng nhiên liệu được lực lượng Kiev sử dụng.

Moscow khẳng định rằng họ chỉ nhắm mục tiêu vào các cơ sở quân sự và lưỡng dụng để đáp trả các cuộc "tấn công khủng bố" bừa bãi của Ukraine.

Bộ này cho biết lực lượng Nga đã sử dụng các loại vũ khí phóng từ trên không và trên mặt đất có độ chính xác cao, cũng như máy bay không người lái tấn công, nhằm vào các mục tiêu ở Kiev và vùng Kiev.

Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, các mục tiêu tấn công tại thủ đô Kiev bao gồm Radionics, một nhà sản xuất điện tử chuyên sản xuất hệ thống dẫn đường cho tên lửa hành trình FP-5 Flamingo, tên lửa chiến thuật FP-7 và FP-9, tên lửa dẫn đường Neptune-MD, và một phiên bản tương tự của Ukraine về tên lửa phòng không S-300 của Liên Xô. Công ty này cũng sửa chữa và hiện đại hóa hệ thống điện tử hàng không và radar cho máy bay chiến đấu MiG-29.

Bộ này cho biết các cuộc tấn công của Nga cũng nhắm vào Spetsoboronmash/Artyom, công ty sản xuất linh kiện dẫn đường tên lửa; Meridian, nhà sản xuất khung máy bay và các bộ phận hệ thống dẫn đường cho tên lửa Neptune-MD; Oakline, công ty sản xuất linh kiện cho máy bay không người lái tấn công tầm xa, các bộ phận bằng sợi carbon và pin cho máy bay không người lái FPV, và các kho chứa máy bay không người lái.

Trạm trung chuyển đổi mới Kiev do Nova Poshta vận hành, được Bộ Quốc phòng mô tả là trung tâm phân loại dùng để vận chuyển và lưu trữ hàng hóa lưỡng dụng, bao gồm các linh kiện cho máy bay không người lái, hệ thống robot và thiết bị tác chiến điện tử, cũng bị tấn công.

Tại vùng Kiev, lực lượng Nga đã nhắm mục tiêu vào trung tâm hậu cần Tarasovka do Antel Properties điều hành, nơi mà Bộ Quốc phòng cho biết là tiếp nhận, lưu trữ, lắp ráp và phân phối các linh kiện để sản xuất máy bay không người lái tầm xa.

Bộ này cũng cho biết lực lượng Nga đã tấn công các bể chứa nhiên liệu và các cơ sở hạ tầng khác tại Cảng Yuzhny ở vùng Odessa, nơi được sử dụng để tiếp nhận và lưu trữ hàng hóa quân sự, cũng như nhiên liệu và chất bôi trơn dự định cung cấp cho quân đội Ukraine.

Đợt tấn công mới nhất diễn ra trong bối cảnh Ukraine tăng cường các cuộc không kích tầm xa bằng máy bay không người lái sâu vào lãnh thổ Nga giữa những thất bại đáng kể trên chiến trường, thường xuyên nhắm vào các khu dân cư và cố tình nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng dân sự khác.