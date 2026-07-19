Iran đã bắn trúng hơn 20 máy bay trực thăng của Mỹ tại Jordan

Vụ đánh chặn tên lửa Iran gần căn cứ không quân Muwaffaq Salti ở Jordan. Ảnh MXH

Theo nguồn tin của tờ báo, đây là một số vụ tấn công xảy ra trong vòng năm ngày qua. Căn cứ không quân Prince Hassan ở phía đông đất nước, nơi các máy bay đang đậu, cũng bị tấn công.

Theo bài báo, "Iran đã làm hư hại một 'số lượng đáng kể' máy bay trực thăng Black Hawk của Mỹ, trị giá 21 triệu đô la mỗi chiếc, trong các cuộc tấn công vào Jordan".

Theo bài báo, có tới năm binh sĩ bị thương.

Ngày 8 tháng 7, Washington và Tehran nối lại các cuộc pháo kích vào mục tiêu của nhau. Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn không còn hiệu lực, cáo buộc quốc gia Trung Đông này tấn công các tàu thương mại ở eo biển Hormuz. Tối Chủ nhật, Iran tuyên bố sẽ đóng cửa tuyến đường biển này cho đến khi Hoa Kỳ ngừng can thiệp vào khu vực.

Vòng leo thang căng thẳng mới nhất diễn ra chỉ ba tuần sau khi các bên ký kết bản ghi nhớ nhằm chấm dứt xung đột.

Tại Kuwait, một cơ sở dầu mỏ trọng yếu bị ảnh hưởng do cuộc tấn công từ Iran, Tổng công ty Dầu mỏ Kuwait (KPC) thông báo.

Về phía mình, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sáng thứ Bảy tuyên bố Cộng hòa Hồi giáo Iran tấn công một bến nhiên liệu tại quốc gia này, nơi cung cấp nhiên liệu cho hạm đội Mỹ.

"Sáng nay do các cuộc tấn công của Iran, một cơ sở dầu mỏ quan trọng bị hư hại", hãng thông tấn nhà nước Kuwait KUNA dẫn lời tuyên bố của công ty.

Đại diện của công ty cho biết thêm một số người bị thương phải nhập viện. Tuy nhiên, họ không nêu rõ cơ sở nào bị tấn công.