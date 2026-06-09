Triều Tiên tuyên bố đóng tàu khu trục lớn hơn chiến hạm chủ lực của Mỹ

Hiện nay, lớp tàu khu trục Choe Hyon có 2 chiếc đã được hạ thủy và 2 chiếc khác đã được xác nhận đóng mới, với lượng giãn nước khoảng 5.000 tấn. Tháng 3/2026, Chủ tịch Kim Jong-un từng tiết lộ rằng Triều Tiên đang phát triển một lớp tàu khu trục lớn hơn với lượng giãn nước khoảng 8.000 tấn.

Tàu khu trục lớp Choe Hyon của Triều Tiên. (Nguồn: MW)

Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng thiết kế 8.000 tấn đã được điều chỉnh và mở rộng, dẫn đến việc con tàu mới được xếp vào nhóm 10.000 tấn.

Sự xuất hiện của lớp Choe Hyon đã khiến nhiều nhà phân tích quốc phòng phải đánh giá lại năng lực đóng tàu chiến mặt nước của Triều Tiên. Không chỉ là những tàu khu trục đầu tiên trong lịch sử nước này, các tàu mới còn được cho là sở hữu nhiều công nghệ hiện đại, với năng lực được đánh giá tiệm cận các tàu chiến tiên tiến của Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, đồng thời vượt xa phần lớn các thiết kế hiện có của châu Âu và Nga.

Trong những năm gần đây, Bình Nhưỡng liên tục triển khai các chương trình hiện đại hóa hải quân đầy tham vọng. Bên cạnh việc xây dựng một hạm đội tàu khu trục hiện đại, nước này cũng đang phát triển tàu ngầm hạt nhân đầu tiên.

Hiện vẫn chưa rõ tàu ngầm này sẽ là tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo chiến lược, tàu ngầm tấn công hay một thiết kế có thể được phát triển thành nhiều biến thể khác nhau.

So với các tàu khu trục 5.000 tấn hiện tại, một tàu khu trục 10.000 tấn sẽ có không gian lớn hơn đáng kể để lắp đặt hệ thống radar cỡ lớn, trung tâm chỉ huy hiện đại hơn, kho nhiên liệu và đạn dược lớn hơn, đồng thời mang theo nhiều ống phóng thẳng đứng hơn.

Nhờ kích thước lớn hơn, loại tàu này cũng có thể hoạt động trên biển trong thời gian dài hơn và tăng khả năng sống sót trong chiến đấu nhờ thiết kế phân khoang tốt hơn.

Theo các dữ liệu được công bố, tàu khu trục lớp Choe Hyon hiện sở hữu tới 74 ống phóng tên lửa thẳng đứng trên một thân tàu 5.000 tấn. Nếu áp dụng tỷ lệ tương tự cho thiết kế 10.000 tấn, mỗi tàu mới có thể mang trên 150 ống phóng.

Nếu điều này trở thành hiện thực, đây sẽ là một trong những tàu khu trục được trang bị hỏa lực mạnh nhất thế giới. Giới lãnh đạo Triều Tiên nhiều lần nhấn mạnh rằng hải quân cần trở thành một phần quan trọng trong lực lượng răn đe hạt nhân của đất nước.

Các tàu lớp Choe Hyon được cho là có khả năng mang tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình có thể trang bị đầu đạn hạt nhân. Với kích thước lớn hơn đáng kể, tàu khu trục 10.000 tấn có thể mang theo số lượng vũ khí lớn hơn nhiều và duy trì hoạt động trên biển trong thời gian dài hơn.

Trong nhiều thập kỷ, Hải quân Triều Tiên chủ yếu tập trung vào phòng thủ ven biển bằng tàu ngầm cỡ nhỏ và các tàu tên lửa hạng nhẹ. Tuy nhiên, sự xuất hiện của các tàu khu trục cỡ lớn cho thấy nước này đang hướng tới việc xây dựng lực lượng có khả năng hoạt động xa bờ và triển khai sức mạnh trên phạm vi rộng hơn.

Những năng lực thể hiện trên lớp Choe Hyon cũng cho thấy Triều Tiên đã đầu tư đáng kể vào cơ sở hạ tầng đóng tàu hiện đại, công nghệ đóng tàu mô-đun, hệ thống động lực hàng hải, sản xuất điện, quản lý tác chiến và các kỹ thuật đóng tàu cỡ lớn.

Tháng 3/2026, Chủ tịch Kim đã công bố kế hoạch đóng mới hai tàu khu trục mỗi năm trong suốt kế hoạch 5 năm tiếp theo.

Nếu mục tiêu này được hoàn thành, Hải quân Triều Tiên sẽ sở hữu khoảng 12 tàu khu trục vào đầu thập niên 2030. Tốc độ đóng tàu này sẽ đứng thứ hai thế giới sau Trung Quốc. Trong khi đó, Hải quân Mỹ hiện trung bình chỉ tiếp nhận khoảng 1,6 tàu khu trục lớp Arleigh Burke mỗi năm.

Tàu khu trục mới của Triều Tiên được thiết kế theo tiêu chuẩn hiện đại hơn, tích hợp nhiều loại tên lửa hành trình khác nhau, bao gồm cả tên lửa siêu thanh. Lớp Arleigh Burke của Mỹ có nguồn gốc từ cuối thời kỳ Chiến tranh Lạnh và hiện chủ yếu sử dụng tên lửa hành trình Tomahawk cho nhiệm vụ tấn công mặt đất.

Mặc dù các tàu Arleigh Burke có lượng giãn nước khoảng 9.600 tấn và mang 96 ống phóng thẳng đứng, những tàu chiến tương lai của Triều Tiên có kích thước tương đương có thể được trang bị số lượng vũ khí lớn hơn đáng kể.