Điểm nóng xung đột ngày 8-2: Phanh phui đường dây tham nhũng trong quân đội Ukraine

Đài RT hôm 6-2 cho hay Cơ quan Chống tham nhũng Quốc gia (NABU) cùng Văn phòng Công tố Chống tham nhũng Chuyên trách Ukraine (SAPO) vừa công bố kết quả điều tra vụ án tham nhũng quy mô lớn", liên quan đến nhiều tướng lĩnh quân đội.

Nhà chức trách Ukraine tiết lộ quá trình điều tra bước vào giai đoạn công khai chứng cứ trước khi chính thức ban hành cáo trạng.

Quân đội Ukraine vận hành hệ thống chỉ huy và kiểm soát quân sự Dzvin-AS. Ảnh: Defense Express

Vụ bê bối xoay quanh hệ thống chỉ huy và kiểm soát quân sự mang tên Dzvin-AS. Theo hồ sơ, năm 2016, Bộ Quốc phòng Ukraine ký hợp đồng phát triển hệ thống Dzvin-AS với một công ty thương mại hoàn toàn không có kinh nghiệm sản xuất phần mềm.

Suốt 4 năm phát triển hệ thống, các thông số kỹ thuật bị thay đổi tới 13 lần, đẩy chi phí tăng thêm 7 triệu USD một cách bất thường. Mãi đến năm 2022, hệ thống Dzvin-AS mới có thể bắt đầu hoạt động.

Kết quả điều tra xác định một nhóm lợi ích đã thông đồng rút ruột ngân sách khoảng 5,7 triệu USD thông qua thủ đoạn thổi giá, trì hoãn dự án.

Trong nhóm này có nhiều nhân vật quyền lực, giữ chức vụ quan trọng ở quân đội Ukraine, gồm: Phó Tổng tham mưu trưởng, Phó Chỉ huy Lực lượng Thông tin liên lạc, Trưởng phòng Tự động hóa thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, một doanh nhân là đại diện công ty trúng thầu dự án Dzvin-AS.

Từ năm 2021, nhiều ý kiến mạnh mẽ cảnh báo về những dấu hiệu sai phạm liên quan đến dự án Dzvin-AS. Dù vậy, Bộ Quốc phòng Ukraine vẫn triển khai hệ thống Dzvin-AS trên diện rộng, bắt đầu từ cuối năm 2022.

Thời điểm đó, ông Aleksey Reznikov giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine. Ông này sau đó phải từ chức sau một vụ bê bối khác liên quan đến đường dây nâng khống hợp đồng cung cấp thực phẩm cho quân đội.

Dù danh sách những cá nhân sai phạm trong vụ án Dzvin-AS chưa có tên ông Reznikov nhưng chính phủ Ukraine khẳng định cơ quan điều tra sẽ làm tới cùng nhằm thanh lọc những thành phần "sâu mọt" đang làm suy yếu sức mạnh quốc phòng.